نقشه اوسمار برای بردن تراکتور در تبریز/ حضور یک بازیکن جدید در ترکیب

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور تبریز و پرسپولیس در یک شانزدهم جام حذفی فوتبال کشور در حالی فردا پنجشنبه برگزار می‌شود که اوسمار ویه‌را همچنان روی سیاست‌های قبلی خود مبنی بر ثبات در ترکیب و همچنین حفظ سلامت بازیکنانی که تازه از بند مصدومیت رهایی یافته‌اند تاکید دارد.

از این رو به نظر می‌رسد سرمربی پرسپولیس همچنان تصمیم به استفاده از مارکو باکیچ به عنوان بازیکن اصلی را با وجود حضور در تمرینات گروهی ندارد اما همراه تیم به تبریز خواهد رفت تا در صورت نیاز به عنوان بازیکن ذخیره وارد میدان شود.

این در حالی است که عمری در تمرین پرفشار امروز چهارشنبه پرسپولیس نیز به طور کامل توانست در کارهای تاکتیکی شرکت کند تا شانس بالایی برای بازگشت به ترکیب تیم داشته باشد.

سرمربی پرسپولیس تصمیم دارد بازی با تراکتور را نیز با دو مهاجم پشت سر بگذارد. او قصد ندارد تیمش را عقب نگه دارد و همچنان بر بازی هجومی و استفاده از ضد حملات تاکید دارد. اگر ظرفیت ورزشگاه یادگار امام تبریز و فشار روانی سنگین تماشاگران هم روی تیمش باشد باز هم او سرخپوشان را با همین روش به میدان خواهد فرستاد.

بازی تیم‌های تراکتور و پرسپولیس از ساعت ۱۶:۱۵ در یک شانزدهم نهایی جام حذفی برگزار می‌شود.