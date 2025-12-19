به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر، موضوع اجتماعی سازی زندانیان بهویژه زنان زندانی، به یکی از دغدغههای مهم نهادهای اجتماعی و مدیریت شهری تبدیل شده است؛ زنانی که اغلب به دلایل اقتصادی، خانوادگی یا اجتماعی وارد چرخه جرم شدهاند و پس از تحمل دوران محکومیت، بازگشت آنها به جامعه با چالشهای متعددی همراه است.
نبود فرصتهای شغلی، نگاه قضاوت گر جامعه، مشکلات معیشتی و مسئولیتهای خانوادگی از جمله عواملی است که میتواند مسیر زندگی این زنان را پس از آزادی با خطر بازگشت مجدد به آسیبهای اجتماعی روبهرو کند. در چنین شرایطی، ایجاد بسترهای حمایتی و اشتغالزایی هدفمند، نقشی کلیدی در کاهش آسیبها و بازگرداندن این زنان به زندگی سالم و مستقل ایفا میکند.
در همین راستا، شهرداری تهران با همکاری دستگاه قضائی و نهادهای حمایتی، طرحهایی را در دستور کار قرار داده است که هدف آن توانمندسازی زنان زندانی و فراهم کردن زمینه اشتغال آنها پس از خروج از زندان است. این زنان که بسیاری از آنها پیش از زندان نیز تجربه کار داشتهاند یا در دوران محکومیت مهارتهای شغلی آموختهاند، پس از آزادی با حمایت این طرحها وارد بازار کار میشوند و در بخشهای مختلف خدماتی، تولیدی و اجتماعی مشغول به فعالیت میگردند.
این اقدام، نهتنها به استقلال مالی و بازسازی هویت اجتماعی آنها کمک میکند، بلکه از منظر مدیریت شهری، گامی مؤثر در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش امنیت اجتماعی محسوب میشود.
حمایت شهرداری تهران از زنان شاغل زندانی، تنها به ایجاد فرصت شغلی محدود نمیشود؛ بلکه شامل آموزشهای مهارتی، مشاورههای روانشناختی، حمایتهای اجتماعی و ایجاد شبکهای از کارفرمایان همکار است که با نگاهی انسانی و مسئولانه، فرصت دوبارهای برای این زنان فراهم میکنند.
با ضمانت شهرداری ۴۱۱ زن زندانی از زندان خارج و وارد چرخه اشتغال شدند
سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات مرکز زنان شهرداری تهران در حوزه حمایت از زنان زندانی، از اجرای طرحی خبر داد که منجر به خروج صدها زن زندانی از زندان و بازگشت آنان به خانواده و جامعه شده است.
آقامیری گفت: بر اساس آماری که مرکز زنان در اختیار داشته، حدود یکهزار و ۲۰۰ زن زندانی در کشور وجود دارند که مدت محکومیت آنها از حدود یکونیم تا دو سال تا نزدیک به ۲۵ سال متغیر بوده است. مرکز زنان شهرداری تهران با احساس مسئولیت نسبت به این موضوع، تصمیم گرفت بهصورت جدی وارد عمل شود و برای بهبود وضعیت این زنان اقداماتی انجام دهد.
وی افزود: در مرحله نخست، با ۴۷۰ نفر از این زنان جلسات گفتوگو و بررسیهای روانشناسی و کارشناسی انجام شد. در این بررسیها مشخص شد که این افراد قابلیت جامعهپذیری دارند و میتوانند با بازگشت به سطح جامعه، اشتغال داشته باشند و در کنار خانوادههای خود زندگی کنند.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران ادامه داد: پس از این ارزیابیها، مرکز زنان با هماهنگی و گفتوگو با مسئولان زندان، ضمانتهای لازم را ارائه داد و در نهایت ۴۱۱ نفر از این زنان وارد مرحله بعدی شدند. طبق گزارشی که تا ۳۰ شهریور به شورای شهر ارائه شد، این افراد با ضمانت شهرداری از زندان خارج شده و به مراکزی معرفی شدند که در آن مشغول به کار هستند.
آقامیری تأکید کرد: نکته مهم این است که این مراکز از سابقه زندانی بودن این زنان اطلاعی ندارند و این افراد بدون برچسب یا نگاه منفی، مشغول به فعالیت شغلی شدهاند. این زنان صبحها به محل کار مراجعه میکنند و شبها در کنار خانوادههای خود هستند و در عین حال، این دوره بهعنوان بخشی از مدت محکومیت آنها محسوب میشود.
وی این اقدام را کاری ارزشمند توصیف کرد و گفت: در صحن شورای شهر تهران، پس از ارائه این گزارش، تأکید کردیم که مرکز زنان شهرداری این مسیر را ادامه دهد و تلاش کند برای تمام آن یکهزار و ۲۰۰ زن زندانی چنین شرایطی فراهم شود تا امکان خروج آنها از زندان مهیا شود.
آقامیری در پایان اظهار داشت: به هر حال جای زنان ما، حتی اگر به دلیل اشتباه یا جرمی مرتکب خطا شده باشند، در زندان نیست. این افراد باید در کنار خانواده قرار بگیرند تا فرآیند جامعهپذیری و اصلاح مورد نیاز آنها در بستر مناسبتری شکل بگیرد.
