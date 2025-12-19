تشریح جزئیات حادثه برای امدادگر هلال احمر فارس در جهرم

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد مطهرنیا در تشریح جزئیات حادثه در حسین‌آباد قبله گفت: حوالی ساعت ۲۱:۴۰ شامگاه پنجشنبه ۲۷ آذرماه، در پی تماس مردمی مبنی‌بر گیر افتادن یک دستگاه خودرو به همراه سرنشینان در مسیر رودخانه روستای حسین‌آباد قبله، بلافاصله تمام عوامل امدادی و خدماتی به محل حادثه اعزام شدند که با تلاش عوامل امدادی از رودخانه خارج شد.

وی افزود: بنا بر اظهارات حاضران در صحنه، این خودرو سه سرنشین داشته که دو نفر موفق به نجات خود شده‌اند و یک نفر دیگر مفقود شده بود که عملیات جست‌وجو برای یافتن فرد مفقودشده ادامه داشت که جسد بی جان فرد مفقودشده حوالی ساعت ۲:۵۰ بامداد جمعه پیدا شد.

سرپرست فرمانداری جهرم افزود: در جریان عملیات امدادرسانی، متأسفانه یک دستگاه خودروی دیگر بدون توجه به هشدارها و تذکرات مکرر نیروهای امدادی، از سمت مقابل رودخانه وارد آب شد که به دلیل جریان شدید آب واژگون شد که دو نفر از سرنشینان این خودرو با تلاش فراوان نیروهای امدادی از آب نجات داده شدند، اما متأسفانه در حین عملیات امداد و نجات، یکی از نیروهای امدادی هلال‌احمر جان خود را از دست داد.

مطهرنیا تاکید کرد: از شهروندان درخواست می‌شود به هنگام بارندگی برای حفظ جان خود از ترددهای غیرضروری در سطح شهر خودداری کرده و به هیچ عنوان به مسیر رودخانه و جریان آب نزدیک نشوند.