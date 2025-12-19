کاهش دمای شبانه و وزش باد پدیده غالب جوی کرمانشاه

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی، از امروز تا روز یکشنبه، کاهش دمای شبانه و وزش باد مهم‌ترین پدیده‌های جوی در سطح استان کرمانشاه خواهند بود.

وی افزود: در ساعاتی از امروز، وزش باد در برخی مناطق شمالی و غربی استان به‌صورت نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب کاهش محسوس دمای احساس‌شده به‌ویژه در ساعات شبانه شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: با تغییر شرایط جوی، در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه و با عبور امواجی کم رطوبت از جو منطقه، علاوه بر افزایش میزان ابرناکی آسمان، روند افزایشی نسبی در متوسط دمای هوا مورد انتظار است.

زورآوند در پایان توصیه کرد: شهروندان، به‌ویژه ساکنان مناطق سردسیر و کوهستانی، با توجه به نوسانات دمایی و وزش باد، تمهیدات لازم را برای کاهش اثرات احتمالی سرما در نظر داشته باشند.