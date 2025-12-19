لاوروف: در روابطمان با آمریکا، به اروپا نیازی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز جمعه در کنفرانس خبری با همتای مصری خود اعلام کرد: روسیه از گروسی می‌خواهد در ارزیابی‌هایش در مورد ایران به قوانین دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبند باشد.

وزیر خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: روسیه هنوز هیچ اطلاعی از نتایج رایزنی‌های اروپا با زلنسکی و ویتکاف (نماینده ترامپ) ندارد. صحبت‌ها از تضمین‌های امنیتی اتحادیه اروپا برای کی‌یف نگران کننده است؛ تضمین‌های جمعی مهم هستند.

سرگئی لاوروف اضافه کرد: مسکو خواهان امنیت غیرقابل تفکیک است که از هرگونه تلاش برای اتخاذ مسیر نظامی جلوگیری کند. در روابطمان با آمریکا به اروپا با این مواضعش به عنوان طرف سوم نیازی نداریم. اگر ماکرون (رئیس جمهور فرانسه) آماده گفتگو است، ولادیمیر پوتین هم این آمادگی را دارد. ایده استقرار نیروهای چندملیتی به فرماندهی اروپا در اوکراین یک تلاش تحریک‌آمیز برای تسلط بر اراضی اوکراین و تهدیدی علیه روسیه است.