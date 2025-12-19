به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شامگاه آدینه جشنواره فیلم کوتاه فانوس خیال در دامغان با معرفی نفرات برتر در رشته‌های مختلف در مرکز همایش‌های دانشگاه دامغان به پایان رسید.

دبیر این جشنواره در حاشیه مراسم اختتامیه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: علی دولت‌آبادی (با اثر بیگانه) از دانشگاه معماری و هنر پارس از جمله برگزیدگان این جشنواره بود.

بنیامین خدابنده افزود: در بخش دستاورد فنی نامزدهای بهترین دستاورد فنی: فریدون اثر کاوه ولیدآبادی (موسیقی) از دانشگاه سوره، تله موش / اثر آریا نصر (طراحی صحنه و لباس) از دانشگاه جامع علمی - کاربردی، ستاره دنباله‌دار اثر آتنا کریم‌پور (طراحی صحنه و لباس) از دانشگاه معماری و هنر پارس، آقا مجتبی از مجید نجاتی (صدا) از دانشگاه سوره، بیگانه از فائزه محمدی (صحنه) از دانشگاه معماری و هنر پارس به باد از محمدمهدی حلیمی (طراحی هنری) از دانشگاه هنر ایران نامزد بودند که تله موش برگزیده شد.

وی با بیان اینکه جایزه ویژه خانواده معلم به «بازم همدیگه رو می‌بینیم» (محمدپارسا ایرانی خواه) از دانشگاه دامغان و جایزه منتقدین به «ث» (مهدی مخبریان) از دانشگاه دامغان رسید و جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران فیلم «ماه پنه» (مهسا احمدزاده) از دانشگاه هنر ایران شد.

دبیر جشنواره فانوس خیال همچنین گفت: بهترین فیلمنامه ساخته نشده موریانه (نسترن کشتکار) از دانشگاه سوره بود؛ جایزه ویژه هیئت داوران به پرواز (یگانه حسین‌زاده) از دانشگاه دامغان رسید و در بخش فیلم شایسته تقدیر، اتاق ابری (سپهر عباسی) از دانشگاه هنر ایران و رو به دیوار (امیرعلی معصومی فر) از دانشگاه هنر ایران تقدیر شدند.

سومین دوره جشنواره فانوس خیال با حضور ۲۳ فیلم در بخش خانه (آثار ساخته شده توسط دانشجویان دانشگاه دامغان) و ۵۷ اثر در بخش اصلی (رقابتی) برگزار شد.