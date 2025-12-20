به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور صبح امروز در آئین گرامیداشت هفته حمل و نقل، گفت: ما مصمم هستیم در رابطه با ساختارهای ارتباطی کشور، شبکه‌های اصلی و نیمه اصلی و سایر مسیرهای ارتباطی را اصلاح کرده و بهبود ببخشیم و در یک استاندارد بین المللی و جهانی آن را با کیفیت و فناوری مناسب درست کنیم و شکل بدهیم.

وی افزود: در این ساختار منابع مورد نیاز و جهت‌گیری‌ها را به این سمت سوق می‌دهیم.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت ایجاد تناسب در مدیریت ساختارها گفت: اگر این تناسب بیش از حد افزایش یا کاهش یابد، مجموعه دچار ضرر و اختلال خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برای تعیین این تناسب باید همه گروه‌ها و انجمن‌های مرتبط در تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند، افزود: باید بر اساس یک منطق و چارچوب هدفمند بنشینیم و توافق کنیم تا هم ارائه‌دهندگان خدمت، هم گیرندگان و هم سیاست‌گذاران از نتیجه آن رضایت داشته باشند.

پزشکیان این هماهنگی را سه ضلع یک مثلث دانست که بی‌توجهی به آن موجب ناکارآمدی در ساختار خدمت‌رسانی می‌شود.

وی با بیان اینکه مدیریت ساختار باید یکپارچه و نظام‌مند باشد، اعلام کرد آمادگی دارد اختیارات لازم در چارچوب مشخص به انجمن‌ها و نهادهای تخصصی واگذار شود.

رئیس جمهور با اشاره به مشکلات ناشی از نبود برنامه‌ریزی صحیح در ساختار خدمات‌رسانی، این وضعیت را به ترافیک ناشی از انسداد مسیرهای اصلی تشبیه کرد و گفت: اگر رگ اصلی را درست طراحی نکنیم مجبوریم مدام رگ‌های فرعی ایجاد کنیم که خودشان مانع می‌شوند.

پزشکیان هماهنگی و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف را شرط موفقیت دانست و تصریح کرد: ما جدا از هم نمی‌توانیم این مسیر را طی کنیم. باید در کنار هم بنشینیم و با هم تصمیم بگیریم تا راه حل پیدا شود.

رئیس جمهور تأکید کرد: مدیریت باید انعطاف‌پذیر باشد و مانند بدن انسان که خود را با شرایط وفق می‌دهد، اختیار تنظیم بار و مسئولیت‌ها به بخش‌های مختلف داده شود.

پزشکیان بیان کرد: جلسات مشترک با تشکل‌ها ادامه خواهد یافت تا سازوکار هماهنگی و تناسب در ساختارها تدوین شود.

رئیس جمهور برای اصلاح ساختارهای شبکه حمل و نقل کشور، تاکید کرد: لازم است با خانم دکتر صادق و صاحبان فرآیند بنشینیم گفت‌وگو کنیم و مشکلات را از بین ببریم. آنچه که مناسب است در حقیقت تناسب بین این روندها است زیرا همانطور که در بدن انسان اگر یک جایی مثلاً به جای یک رگ دو رگ وجود داشته باشد تناسب در آن قسمت به هم می‌خورد و اگر این تناسب هم به هم بخورد برای ما مشکل ایجاد می‌شود.

پزشکیان در ادامه تشبیه شریان‌ها و رگ‌های بدن انسان به شبکه حمل و نقل کشور اظهار کرد: حال گلبول‌های قرمز و سفید، هر کدام وظایف حمل و نقل را دارند، یعنی بار را حمل می‌کنند در این مسیری که هست. یکی غذا حمل می‌کند، یکی اکسیژن، سوخت حمل می‌کند، یکی یک چیز دیگر حمل می‌کند که برود و آن به هر حال کانون‌های مورد نیاز، خدمات مورد نیاز را ارائه بدهد، لذا برای حل مشکلات بخش حمل و نقل کشور باید نشست و آن تناسب را تعریف کرد و طبق آن تناسب عمل کرد.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت ساختارها، ادامه داد: باید توجه کرد آن ساختار را ما باید چگونه مدیریت کنیم. مدیریت ساختاری که می‌خواهیم انجام بدهیم باید همگون و یکپارچه باشد و این یکپارچگی طبیعتاً ما آماده‌ایم، همه را به آن انجمن‌ها و یا گروه‌هایی که در این جلسه گفتند، واگذار کنیم.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: هر کدام از این‌ها نیاز به این دارد که بنشینیم با هم بر اساس یک منطق، یک چارچوبی را تعریف کنیم که هم به نفع ارائه‌کنندگان خدمت باشد، هم به نفع گیرندگان خدمت باشد و هم سیاست‌گذاران و حاکمان در قبال این توانمندی این را داشته باشند که راضی باشند، و بتوانند خدمات بدهند و مقررات را اصلاح بکنند. یعنی یک معادله‌ای است که این سه تا ضلع یک مثلث را باید با همدیگر تطابق و هماهنگی‌اش را حفظ کنیم.

پزشکیان با اشاره حالا به معضل ترافیک، اظهار داشت: این ترافیکی که داریم و با آن مواجهیم برای این است که برنامه درستی برای این کار نداشتیم وگرنه دلیلی وجود ندارد در یک جا به بن‌بست بخوریم، زیرا مثلاً یک جاده وجود دارد و از شاخه‌های مختلف به آن شریان اصلی وصل می‌شوند، لذا آن مسیر توان ظرفیت پاسخگویی به همه مسیرهای وصل شده به خود را ندارد، در نتیجه ترافیک و بعد از آن آلودگی ایجاد می‌شود.

وی برای حل مشکل ترافیک و آلودگی متذکر شد: این را چگونه باید حل کنیم؟ باید علمی کار کنیم، باید بنشینیم ببینیم کجا شاهرگ‌ها را درست کرد، بعد چگونه این شریان‌ها را به هم وصل کرد.

رئیس‌جمهور عنوان کرد: این کشورها که در منطقه سفر کرده‌ایم مثل روسیه مشاهده می‌کنیم که عرض مسیرهای ارتباطی خود را وسیع و بزرگ می‌گیرند در حالی که ما برای ساخت یک جاده ابتدا به یک مسیر با عرض کوتاه فکر می‌کنیم و بعد به دنبال تعریض آن هستیم.

رئیس‌جمهور گفت: در برنامه‌ریزی‌های حوزه حمل‌ونقل، عبور و مرور صرف مدنظر نباید باشد و لازم است از ابتدا به‌گونه‌ای اندیشیده شود که در آینده، این مسیرها متناسب با اهداف و وظایف مختلف، خدمات لازم را ارائه دهند. باید مشخص شود چه میزان فضا در اختیار داشته باشیم تا شریان‌های حمل‌ونقلی بتوانند به‌راحتی از این مسیرها عبور کنند.

وی ادامه داد: چرا از همان آغاز، کریدورها را به‌گونه‌ای طراحی نمی‌کنیم که حداقل یک کیلومتر عرض داشته باشند و این مسیر به‌عنوان شریان اصلی در اختیار کشور باقی بماند. اگر این مسیرها از ابتدا علامت‌گذاری شوند، در آینده می‌توان برای عبور قطار، اتوبان یا هر نوع زیرساخت دیگری از آن استفاده کرد. همچنین برای ارائه خدمات بین‌راهی، وجود فضا و امکانات کافی ضروری است و این فضا قابل ایجاد است. این‌ها مسائلی است که هم‌اکنون روی آن‌ها کار می‌شود.

رئیس قوه اجرایی کشور عنوان کرد: در حال حاضر، هر هفته با خانم دکتر و تیم ایشان جلساتی برگزار می‌شود و تمام تلاش ما این است که ابتدا مسیرهای مرتبط با راه‌آهن، قطارهای حومه شهری و موضوعات مرتبط ساماندهی شود. در بخش خصوصی نیز اگر عزیزانی در حوزه راه‌آهن آمادگی همکاری دارند، ما آماده‌ایم و می‌توانند در جلسات حضور یابند تا مشخص شود چگونه می‌خواهند کمک کنند، لذا برای اجرای برنامه‌ها، باید دقیقاً مشخص شود که چگونه این کار انجام شود و اختیارات لازم در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: برخی می‌گویند سال‌هاست مشکلات حل نشده، اما ما معتقدیم با برگزاری جلسات می‌توان مشکلات را تا حد امکان حل کرد. ایران، کشور ماست و تنها با همکاری مشترک می‌توانیم این مسائل را برطرف کنیم؛ جدا از هم، هیچ‌کدام موفق نخواهیم شد.

از سویی نباید خود را از یکدیگر جدا بدانیم. ما نیز شما را از خود جدا نمی‌کنیم. همان‌گونه که بدن انسان به‌صورت خودتنظیم عمل می‌کند و قلب اختیار دارد، سازمان‌ها نیز باید اختیارات لازم را برای تنظیم امور متناسب با نیازها داشته باشند.

پزشکیان تاکید کرد: همان‌طور که گلبول‌ها بر اساس نیاز بدن کم یا زیاد می‌شوند یا کوهنوردان برای صعود به ارتفاعات مدتی خود را آماده می‌کنند، در مدیریت نیز باید چنین نگاه پویایی وجود داشته باشد. در عین حال در حوزه ناوگان حمل‌ونقل، قابل قبول نیست که یدک‌کش‌ها و تریلی‌هایی با قدمت ۶۰ سال همچنان در جاده‌ها تردد کنند، در حالی که در دنیا با مصرف ۴۰ لیتر سوخت کار انجام می‌شود اما اینجا با ۶۰ لیتر یا حتی ۱۰۰ لیتر حرکت می‌کنند. اگر این ناوگان فرسوده جمع‌آوری و جایگزین شود، بهره‌وری افزایش می‌یابد و هم امنیت و هم کارایی حفظ خواهد شد.

پزشکیان افزود: نمی‌توان اجازه داد چنین وسایلی در جاده‌ها تردد کنند. خود فعالان حمل‌ونقل نیز نباید چنین اجازه‌ای بدهند. ما مسیر را باز می‌کنیم تا مدیریت به‌درستی انجام شود. در دنیا، حمل‌ونقل دارای انجمن‌های تخصصی است که خودشان خود را مدیریت می‌کنند و باید بر اساس چارچوب‌های مشخص، حمل‌ونقل داخلی و خارجی ساماندهی شود.

رئیس‌جمهور گفت: موضوعاتی مانند ستادها و پنجره‌های مختلف نیازمند سازماندهی است. باید بار موجود ارزیابی و سهم هر فعال مشخص شود.

وی تاکید کرد: ما با هم می‌توانیم کشور را به عزت و سربلندی برسانیم و هدف ما فشار یا آزار نیست، بلکه باز کردن مسیر برای عملکرد بهتر است. در تصمیم‌گیری و اجرا هیچ تردیدی نخواهیم داشت و جلسات مستمری درباره حمل‌ونقل هوایی، ریلی، اتوبوسی، کامیون‌ها، تریلی‌ها و حتی حمل‌ونقل شهری برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: نقشه اتصال شبکه‌ها در حال ترسیم است و اگر بخش خصوصی بتواند کمک کند، استقبال می‌شود، اما بدون شبکه‌های مکمل، قطارها در مقصد دچار مشکل خواهند شد. اگر قطار به ایستگاهی برسد، باید از پیش مشخص باشد که اتوبوس، تاکسی یا سایر وسایل چگونه جابه‌جایی را انجام می‌دهند. شبکه باید به‌صورت جامع دیده شود؛ همان‌طور که سدها و کانال‌هایی وجود دارند که سال‌ها ساخته شده‌اند اما بهره‌برداری مناسبی از آن‌ها نشده است.

پزشکیان با اشاره به موضوع محیط زیست تصریح کرد: در حوزه محیط‌زیست نیز همه ما در هوای آلوده نفس می‌کشیم که مانند ماهی در آب گل‌آلود است. با همکاری می‌توان فضایی ایجاد کرد که این آلودگی کاهش یابد. وسایل نقلیه پاک که آلودگی کمتری ایجاد می‌کنند باید اجازه تردد در این شریان‌ها را داشته باشند.

رئیس‌جمهور با بیان آنکه: موضوع تلفات جاده‌ای قابل قبول نیست، خاطر نشان کرد: ۱۷ هزار نفر در جاده‌ها جان خود را از دست می‌دهند و این آمار پذیرفتنی نیست. این وضعیت مانند سقوط مداوم یک هواپیمای ۱۰۰ یا ۲۰۰ نفره است، اما چون به‌تدریج رخ می‌دهد، حساسیت آن کمتر دیده می‌شود.

پزشکیان اظهار کرد: قوانین، مقررات، مهندسی راه و رفتار رانندگان باید به‌گونه‌ای باشد که جان انسان‌ها به خطر نیفتد. فردی که با رفتار خطرناک رانندگی می‌کند، نه‌تنها جان خود بلکه جان دیگران را نیز به خطر می‌اندازد و این موضوع نباید ساده تلقی شود. در بسیاری از کشورها با چنین تخلفاتی برخوردهای بسیار جدی و سخت‌گیرانه انجام می‌شود.

رئیس‌جمهور گفت: اگر فردی مقررات را رعایت نکند و موجب به خطر افتادن جان دیگران شود، باید با او به‌گونه‌ای متفاوت برخورد کرد. به تعبیر رایج، چنین فردی «نقره‌داغ» می‌شود و از مسئولیت‌های اجتماعی محروم خواهد شد؛ این‌گونه افراد نمی‌توانند مدیر، کارشناس یا نماینده شوند و مسئولیت‌های بالا را بر عهده بگیرند، زیرا چارچوب‌ها را رعایت نمی‌کنند.

پزشکیان اشاره به موضوع فرهنگ اظهار کرد: البته موضوع فرهنگ و آموزش نیز خود یک مسئله اساسی است. ما یاد گرفته‌ایم که آموزش ندهیم و خودمان مرتکب تخلف شویم، در حالی که باید یاد بگیریم تخلف نکنیم و رعایت مقررات را سرلوحه قرار دهیم.

رئیس قوه اجرایی کشور با تبریک هفته حمل و نقل، بیان کرد: باید برای منابع مورد نیاز راهکار پیدا کنیم و هم مقررات و قوانینی را که نیاز به اصلاح دارند، اصلاح کنیم. در عین حال خوشبختانه قوانینی که در مجلس نوشته شده، قوانین خوبی است و این امکان را می‌دهد که دست ما برای اجرای مدیریت واحد باز باشد.

پزشکیان عنوان کرد: ما در حال حرکت به سمت اجرای مدیریت واحد هستیم و هم‌اکنون خانم دکتر صادق و تیم ایشان در حال کار هستند. چه در گمرکات، چه در مرزها و چه در سایر مقررات، چارچوب‌ها را می‌خواهیم به مدیریت واحد، واگذار کنیم و در حال بررسی و طراحی آن هستیم. مدیریت کل حمل‌ونقل را به‌صورت واحد دنبال می‌کنیم.

رئیس‌جمهور گفت: همان‌گونه که می‌دانید، در دنیا همه این شبکه‌ها تحت یک فرماندهی واحد اداره می‌شوند و وجود دو فرمانده امکان‌پذیر نیست. نمی‌توان حمل‌ونقل شهری را جدا، جاده‌ای را جدا و هر بخش را مستقل دید؛ همه این‌ها باید در یک مسیر و یک چارچوب با یکدیگر تعامل و هم‌خوانی داشته باشند و این هم‌خوانی نیازمند فرماندهی واحد است، لذا برای این موضوع، نقشه‌ها، مستندات علمی و تجربیات بین‌المللی وجود دارد و ان‌شاءالله با کمک شما، با همدلی و همراهی، این مسیر با سرعت طی خواهد شد.

وی ادامه داد: از سویی وقتی گفته می‌شود اجرای یک برنامه ۱۰ سال طول می‌کشد، من نمی‌توانم آن را بپذیرم؛ ما باید بتوانیم در عرض یکی دو سالی که فرصت وجود دارد، بسیاری از این موانع را از سر راه برداریم.

رئیس قوه اجرایی کشور بیان کرد: با اتکال به قدرت الهی، با کمک شما و با همدلی و همراهی، این موانع را برطرف خواهیم کرد.

وی افزود: از تلاش همه عزیزان صمیمانه تشکر می‌کنم و قدردان کسانی هستم که در حوزه حمل‌ونقل در جریان جنگ ۱۲ روزه از جان مایه گذاشتند و صحنه‌هایی خلق کردند که ماندگار خواهد بود و دشمنان این آب و خاک را ناامید کردند.

پزشکیان عنوان کرد: ممکن است با یکدیگر اختلاف‌نظر یا گلایه داشته باشیم، اما هنگامی که دشمن جنایتکار، نسل‌کش، قلدر و زورگو قصد تعرض به خاک و کشور ما را داشت، همه اختلاف‌ها کنار گذاشته شد و همه با تمام توان به میدان آمدند و دشمن را ناامید کردند.