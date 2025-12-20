  1. استانها
  2. سمنان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲

تشدید نظارت بر بازار میامی؛ بازرسان اصناف در حال کنترل عرضه کالاها

میامی- رئیس اتاق اصناف میامی از اجرای طرح تشدید نظارت بر بازارها و مراکز عرضه در این شهرستان خبر داد و گفت: تیم‌های بازرسی بر تأمین و عرضه اقلام مورد نیاز و اساسی مردم نظارت مستقیم دارند.

جواد بارانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح تشدید نظارت بر بازارها و مراکز عرضه اقلام مورد نیاز مردم شهرستان میامی در آستانه شب یلدا خبر داد و ابراز کرد: این طرح از ۲۰ آذرماه آغاز و تا سوم دیماه نیز همچنان ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در طرح تشدید نظارت بر صنوف مرتبط با شب یلدا، اکیپ‌های بازرسی اتاق اصناف در سراسر شهرستان میامی بازرسی و نظارت خود را تشدید کرده‌اند، افزود: طبق سنوات گذشته و با توجه به افزایش تقاضای عمومی برای خرید اقلام و کالاهای مخصوص شب یلدا، طرح تشدید نظارت و بازرسی از صنوف اجرا می‌شود.

رئیس اتاق اصناف میامی با بیان اینکه محور این طرح کنترل قیمت‌ها، نظارت بر کیفیت و سلامت کالاها است، تاکید کرد: تشدید بازرسی‌ها با هدف جلوگیری از بروز تخلفات صنفی مانند گران فروشی، کم فروشی، عدم رعایت مسائل بهداشتی و… صورت گرفته است.

بارانی با بیان اینکه ایجاد ثبات در بازار شب یلدا و رضایت خاطر مردم از جمله محورهای این طرح است، تاکید کرد: تیم‌های بازرسی در قالب گشت‌های مشترک و مستقل تا سوم دیماه بر مراکز عرضه اقلام مورد نیاز مردم شهرستان میامی به خصوص میوه، آجیل، شیرینی و تره بار و خشکبار و… نظارت خواهند داشت.

وی از برخورد با متخلفان هم خبر داد و ابراز کرد: پرونده تخلفات صنفی در قالب این طرح، در اسرع وقت و با اولویت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس اتاق اصناف میامی با بیان اینکه شماره تلفن‌های ۳۲۶۲۴۰۵۶ _ ۳۲۶۲۴۳۸۸ به صورت تلفنی، سامانه ۱۲۴ نیز آماده دریافت گزارش‌های مردمی در زمینه تخلفات صنفی است تا بازرسان ما بلافاصله به مسائل مطروحه توسط مردم رسیدگی کنند.

