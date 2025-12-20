تلاش شبانه روزی برای باز نگاه داشتن جاده های یزد؛ یخبندان ادامه دارد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: به دنبال هشدار هواشناسی، بارش باران، برف، سرما و یخبندان در استان، از هفته گذشته ۵۰ مأمور پلیس راه در قالب ۲۵ اکیپ در هشت نقطه استان برای راهنمایی و کمک به شهروندان مستقر شدند.

همچنین راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد با ۲۰۰ نفر از عوامل خود در قالب ۲۳ اکیپ راهداری در محورهای استان مستقر شدند و به صورت ویژه در شهرستان‌های مروست، هرات، مهریز، تفت، بهاباد، میبد، ابرکوه و عقدا که بارش شدید برف مواجه بودند، در حال ارائه خدمات هستند.

از یخندان شبانه ابتدای هفته تا آلایندگی صبحگاهی برای پایان هفته

کارشناس هواشناسی استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای امروز بارش پراکنده برف و باران همراه با کاهش دما و پدیده مه را شاهد هستیم و تا چهارشنبه در بیشتر مناطق استان یخبندان شبانه پیش‌بینی می‌شود.

سیدعباس میرحسینی ادامه داد: شهروندان توجه داشته باشند که از دوشنبه جو به‌نسبت پایدار بوده و مناطق صنعتی و پرتردد شهری مستعد انباشت آلاینده‌های جوی هستند.

اخطار پلیس راهور یزد به رانندگان؛ مسیرها لغزنده است

رئیس پلیس راهور استان یزد، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی حاکم بر استان، بیان کرد: مسیرها لغزنده است و از کلیه رانندگان عزیز خواهشمندیم که حتماً دقت لازم را انجام دهند. رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی کافی با خودروی جلویی و دقت بالا در رانندگی، تنها راه پیشگیری از حوادث در معابر کل استان یزد است.

سرهنگ عزیزالله دستوار در ادامه به وضعیت ترافیک در شهر یزد اشاره کرد و افزود: با توجه به تعطیلی امروز، ترافیک آن چنانی در شهر یزد نداشتیم و تردد به طور کلی روان و آرام گزارش می‌شود.

وی ادامه داد: پیش‌بینی هواشناسی برای روزهای آینده کاهش دما و یخبندان است و امروز هوا بارانی است، اما قطعاً فردا صبح شاهد یخبندان در سطح معابر خواهیم بود.

دستوار بیان کرد: در زمان یخبندان و با سردتر شدن هوا، مشکل بخار گرفتگی شیشه‌ها در داخل خودروها شدت یافته و این امر منجر به کاهش شدید دید راننده خواهد شد.

همه محورهای استان باز و تردد در جریان است

جانشین رئیس پلیس‌راه استان یزد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش‌های برف در سطح استان گفت: همچنان همکاران ما در محورهای مختلف استان مشغول انجام گشت‌زنی هستند و نیروهای امدادی نیز در مسیرها حضور فعال دارند.

سرهنگ مجید ساکی با اشاره به وضعیت راه‌ها افزود: خوشبختانه همه محورهای مواصلاتی استان باز است و تردد در جریان می‌باشد، اما سطح جاده‌ها لیز و لغزنده است. از رانندگان عزیز تقاضا داریم به‌ویژه در ساعات اولیه صبح که مه وجود دارد، با سرعت مطمئنه، رعایت فاصله طولی و استفاده از چراغ روشن حرکت کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه تردد صبحگاهی در مسیر شیراز کند اما برقرار است، گفت: به‌دلیل برودت هوا و تعطیلی مدارس، ترافیک در محورهای بین‌شهری کاهش یافته است، اما انتظار می‌رود در ساعات آینده حجم تردد افزایش یابد. بنابراین از رانندگان می‌خواهیم از عجله و شتاب بی‌مورد خودداری کرده و در صورت غیرضروری بودن سفر، آن را به روز دیگری موکول کنند.

نمک‌پاشی در گردنه علی‌آباد شهرستان تفت

رئیس پلیس‌راه شهرستان تفت نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات نمک‌پاشی در گردنه علی‌آباد و محورهای مواصلاتی شهرستان به‌صورت مداوم در حال اجراست. از صبح امروز نیز سه دستگاه نمک‌پاش در محور تفت – گردنه علی‌آباد فعال بودند تا تردد وسایل نقلیه بدون مشکل انجام شود.

سرهنگ حسین فتاحی با تأکید بر تداوم آماده‌باش نیروهای راهداری افزود: عوامل راهداری از چند روز گذشته با حضور مستمر در جاده‌ها، مانع از انسداد مسیرها شده‌اند.

‌با اعلام ورود سامانه بارشی و بارش گسترده برف در استان یزد، ستاد بحران، تمام دستگاه‌ها به خصوص پلیس راه و راهداری را در حالت آماده‌باش کامل قرار داد تا تمام محورها جهت عبور و مرور ضروری بدون هیچ مشکلی باز باشند، اگرچه در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی استان باز و تردد در جریان است، اما انتظار می‌روند شهروندان در این ایام با پرهیز از سفرهای غیرضروری، رانندگی با احتیاط فراوان و توجه به هشدارهای جوی برای پیشگیری از حوادث احتمالی اهتمام داشته باشند چرا که در طی روزهای گذشته به واسطه شرایط جوی برخی حوادث جاده‌ای اتفاق افتاده و متأسفانه تعدادی مصدوم و فوت شدند.