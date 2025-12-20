به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر طهماسبی در نشست با فعالان صنف حملونقل استان گلستان، با اشاره به عملکرد مسئولانه رانندگان اظهار کرد: صنف حملونقل استان همواره منسجم، مطالبهگر و قانونمدار بوده و مطالبات بهحق خود را بهدرستی مطرح کرده است.
وی رانندگان را «سربازان بیواسطه دولت» خواند و افزود: رانندگان گلستان چه در دوران دفاع مقدس هشتساله و چه در شرایط سخت سالهای اخیر، همواره پای کار بودهاند و این سطح از تابآوری، سرمایهای ارزشمند برای استان به شمار میرود.
استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مشکلات فعالان این حوزه خاطرنشان کرد: مطالبات مطرحشده در این نشست کاملاً بهحق است و پیگیری خواهد شد؛ بهطوریکه بخشی از این مسائل در جریان سفر رئیسجمهور به استان گلستان مطرح میشود.
طهماسبی همچنین از بهرهبرداری تیرپارک گمرکی با اجرای شیفتهای کاری متعدد خبر داد و گفت: تاکنون ۱۵۰ شرکت در منطقه آزاد اینچهبرون به ثبت رسیدهاند و عملیات اجرایی بزرگترین پایانه صادراتی شمال کشور در استان آغاز شده که بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
