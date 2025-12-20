  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۰

طهماسبی: رانندگان پیشران تاب‌آوری اقتصادی و توسعه گلستان هستند

طهماسبی: رانندگان پیشران تاب‌آوری اقتصادی و توسعه گلستان هستند

گرگان- استاندار گلستان با تأکید بر نقش راهبردی رانندگان در اقتصاد کشور، ناوگان حمل‌ونقل را از ارکان اصلی تاب‌آوری و توسعه دانست و از پیگیری مطالبات آنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر طهماسبی در نشست با فعالان صنف حمل‌ونقل استان گلستان، با اشاره به عملکرد مسئولانه رانندگان اظهار کرد: صنف حمل‌ونقل استان همواره منسجم، مطالبه‌گر و قانون‌مدار بوده و مطالبات به‌حق خود را به‌درستی مطرح کرده است.

وی رانندگان را «سربازان بی‌واسطه دولت» خواند و افزود: رانندگان گلستان چه در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله و چه در شرایط سخت سال‌های اخیر، همواره پای کار بوده‌اند و این سطح از تاب‌آوری، سرمایه‌ای ارزشمند برای استان به شمار می‌رود.

استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مشکلات فعالان این حوزه خاطرنشان کرد: مطالبات مطرح‌شده در این نشست کاملاً به‌حق است و پیگیری خواهد شد؛ به‌طوری‌که بخشی از این مسائل در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان گلستان مطرح می‌شود.

طهماسبی همچنین از بهره‌برداری تیرپارک گمرکی با اجرای شیفت‌های کاری متعدد خبر داد و گفت: تاکنون ۱۵۰ شرکت در منطقه آزاد اینچه‌برون به ثبت رسیده‌اند و عملیات اجرایی بزرگ‌ترین پایانه صادراتی شمال کشور در استان آغاز شده که به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

کد خبر 6696278

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها