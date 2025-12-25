استاندار کرمان: مراسم سالگرد شهید سلیمانی باشکوه وامن برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح پنجشنبه در رزمایش دورمیزی بررسی میزان آمادگی سازمان‌های خدمت رسان مراسم سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان؛ با اشاره به جایگاه ملی و جهانی این شهید، برگزاری باشکوه و امن این مراسم را مسئولیتی سنگین بر دوش تمام دستگاه‌ها توصیف کرد.

وی با بیان اینکه همه ما مسئولیت بزرگی برای تأمین امنیت و آرامش این مراسم بزرگ بر دوش داریم، اظهار داشت: بزرگداشت این شهید بزرگوار، دستاوردهای بسیار خوبی در راستای تقویت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و همچنین تقویت سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی در شرایط امروز کشور؛ به همراه خواهد داشت.

استاندار کرمان، هماهنگی و همدلی تمامی ارگان‌های تأمین امنیت و آرامش جامعه را برای برگزاری این مراسم شکوهمند ضروری دانست و بر مسئولیت‌پذیری در رده‌های مختلف دستگاه‌ها تأکید کرد.

استاندار کرمان افزود: با اراده قوی موجود در بین همه دستگاه‌های عضو، شورای تأمین و دستگاه‌های امدادی و خدماتی، قطعاً این اتفاق به خوبی محقق خواهد شد.

طالبی، با اشاره به انتظار مردم برای حفظ امنیت و آرامش در جامعه گفت: طبیعی است که این مراسم با امنیت و آرامش کامل برگزار شود و باید مراقبت کنیم در عرصه فعالیت‌ها به گونه‌ای پیش رویم تا این انتظار مردم محقق گردد.

رئیس شورای تأمین استان کرمان با تاکید بر هماهنگی و همدلی همه ارکان تأمین امنیت آرامش جامعه برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم گفت: مسئولیت‌پذیری در رده‌های مختلف دستگاه‌ها برای تأمین آرامش جامعه امری مهم است و نیروها باید انرژی مضاعف و وقت زیادی در این مسیر اختصاص دهند تا شاهد برگزاری امن و آرام مراسم سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی در سطح استان باشیم

استاندار کرمان با ابراز اطمینان از همت جدی نیروها و عنایت ویژه سپهبد شهید سلیمانی بیان کرد: امیدواریم با مسئولیت‌پذیری و اهتمام جدی همه نیروها، کارنامه خوب و درخشانی در استان کرمان به جا بگذاریم و مراسمی شایسته را امسال شاهد باشیم.