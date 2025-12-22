جلوگیری از ورود ۵۳۰ کیلوگرم مواد مخدر در مرزهای جنوب شرق کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر و سوداگران مرگ با جدیت در مجموعه مرزبانی استان پیگیری می‌شود و در همین راستا مرزداران غیور هنگ مرزی سراوان، زابل، پایگاه دریابانی چابهار با اشراف اطلاعاتی و کنترل مستمر نوار مرزی حوزه استحفاظی، مطلع شدند قاچاقچیان قصد دارند مقادیری مواد افیونی را از آن سوی مرزها وارد کشور کنند.

وی گفت: برای مقابله با این باند قاچاق موادمخدر، مرزداران پس از شناسایی محل عبور قاچاقچیان به اجرای هدفمند کمین پرداخته و در سه عملیات هدفمند سوداگران مرگ را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام گذاشتند.

سردار شجاعی بیان کرد: طی سه عملیات که با درگیری مسلحانه بین مأموران و قاچاقچیان همراه بود، سوداگران مرگ که در مقابل تاکتیک‌های عملیاتی و آتش پرحجم مرزداران توان مقابله نداشتند، خود را تسلیم مرزداران کردند؛ مرزداران پس از پاک سازی منطقه، مقدار ۵۳۹ کیلوگرم مواد افیونی شامل: مقدار ۴۷۴ کیلوگرم تریاک، ۶۵ کیلوگرم از نوع حشیش، را کشف کردند.

وی با بیان اینکه تلاش برای دستگیری متهمین این پرونده در دستور کار این فرماندهی قرار دارد، تصریح کرد: اشرار مسلح، قاچاقچیان و متجاوزان بدانند که مرزداران استان سیستان و بلوچستان با همکاری سایر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و با کمک مرزنشینان غیور استان، با تمام وجود از مرزهای جمهوری اسلامی ایران حراست کرده و مقتدرانه با هرگونه تخلف و اقدامات غیرقانونی در مرز مقابله و برخورد می‌کنند.