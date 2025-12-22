کراماتی: مشارکت مردم سد محکمی در برابر تهدیدها است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علاءالدین کراماتی عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شیراز با اشاره به پیوند عمیق مردم با انقلاب اسلامی گفت: مردم ایران دلبسته انقلاب هستند و خود را درگیر کشمکشهای سیاسی نمیکنند. آنچه برای آنان اهمیت دارد، اصل نظام و حفظ کشور است.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای کاهش مشارکت در انتخابات افزود: «عدم حضور مردم در پای صندوقهای رأی، فرصتی برای سوءاستفاده دشمنان فراهم میکند. دلیل ناکامی دشمنان در برابر جمهوری اسلامی تاکنون، حضور آگاهانه و مستمر مردم در صحنههای مختلف، بهویژه انتخابات بوده است.
فرماندار شیراز جایگاه راهبردی ایران در معادلات منطقهای و جهانی را نیز تبیین کرد و افزود: ایران دروازه خاورمیانه و اوراسیا است و از زمان کاهش نفوذ آمریکا در کشور، فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی متعددی برای بازگرداندن جایگاه گذشته اعمال شده است، اهمیت ایران برای غرب نهتنها کاهش نیافته، بلکه روزبهروز در حال افزایش است.
کراماتی همچنین بر ضرورت انسجام داخلی تأکید کرد و گفت: همبستگی ملت و نظام، سد محکمی در برابر تهدیدهاست؛ اما تفرقه، نتیجهای جز آسیب و شکست برای کشور نخواهد داشت.
وی انتخابات را نوعی جهاد و وظیفه اساسی مردم و مسئولان دانست و افزود: مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان باید اهتمام ویژهای نسبت به برگزاری انتخابات داشته باشند و در شرایطی که دشمن بیش از هر زمان دیگری درصدد تضعیف کشور است، مسئولیت ما سنگینتر از گذشته خواهد بود.
فرماندار شیراز در پایان تصریح کرد: مردم ایران برای حفظ ارزشها و تمامیت کشور سختترین فشارها را تحمل کردهاند و ملتی که در برابر این فشارها ایستادگی کرده، تاب بیمهریها و بیعدالتیهای غیرمنطقی را نخواهد داشت.
