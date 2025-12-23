تهران زیرسایه هوای ناسالم؛ وضعیت قرمز آلودگی از بهارستان تا ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آخرین دادههای شاخص کیفیت هوا نشان میدهد که بخشهای گستردهای از استان تهران در شرایط «ناسالم» و در برخی مناطق حتی «ناسالم برای همه گروهها» قرار گرفتهاند؛ وضعیتی که بیانگر گسترش آلودگی از هسته مرکزی پایتخت به شهرهای پیرامونی و کمبرخوردارتر استان است.
بر اساس این آمار، بهارستان با شاخص ۱۸۶ آلودهترین نقطه استان تهران در حال حاضر به شمار میرود؛ عددی که نشاندهنده وضعیت «ناسالم برای همه گروهها» است و زنگ هشدار جدی برای ساکنان این منطقه محسوب میشود.
پس از آن، باغستان شهریار با شاخص ۱۷۸، قرچک با ۱۷۱ و شهریار با عدد ۱۶۸ در شرایط مشابهی قرار دارند؛ شرایطی که خطرات جدی برای سلامت عمومی، بهویژه گروههای حساس و حتی افراد سالم به همراه دارد.
در دیگر مناطق پرجمعیت استان نیز وضعیت چندان مطلوب نیست، اسلامشهر با شاخص ۱۶۱، پاکدشت با ۱۶۳، ورامین با ۱۵۹ و ملارد و لواسانات هرکدام با شاخص ۱۵۲ در محدوده هوای ناسالم قرار گرفتهاند.
این گستره جغرافیایی نشان میدهد که آلودگی هوا تنها محدود به تهران نیست و اکنون کمربند جنوبی و غربی استان را بهطور کامل درگیر کرده است.
شهر تهران نیز با ثبت شاخص ۱۴۸ در آستانه ورود به شرایط «ناسالم برای همه گروهها» قرار دارد؛ وضعیتی شکننده که در صورت تداوم پایداری جوی و افزایش ترافیک، میتواند بهسرعت تشدید شود.
پیشوا با شاخص ۱۲۱ و رباطکریم با عدد ۹۳ اگرچه در مقایسه با سایر نقاط شرایط بهتری دارند، اما همچنان برای گروههای حساس، هوایی ناسالم را تجربه میکنند.
در این میان، تنها چند نقطه از استان وضعیت قابل قبولتری دارند، دماوند با شاخص ۶۴، پردیس با عدد ۸۰ و شهرقدس با شاخص ۸۱ در محدوده «قابل قبول» قرار گرفتهاند؛ مناطقی که بهدلیل ارتفاع بالاتر، فاصله از کانونهای صنعتی و گردش بهتر هوا، کمتر تحت تأثیر انباشت آلایندهها قرار گرفتهاند.
کارشناسان محیطزیست معتقدند تمرکز شاخصهای بالا در جنوب، جنوبغرب و شرق استان تهران، ارتباط مستقیمی با تراکم صنایع، تردد بالای خودروهای فرسوده، فعالیت واحدهای آلاینده و شرایط پایدار جوی دارد.
با توجه به روند فعلی شاخصها، هشدارها درباره احتمال تشدید شرایط و ورود مناطق بیشتری از استان به وضعیت اضطرار همچنان پابرجاست. توصیه میشود گروههای حساس شامل سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و ریوی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و در صورت ادامه این وضعیت، تصمیمات سختگیرانهتری برای مدیریت آلودگی هوا در استان تهران در دستور کار قرار گیرد.
