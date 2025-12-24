اعتکاف در بیش از ۱۱۰ مسجد گرگان برگزار می شود

حجتالاسلام مجید حسینپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گستردگی برگزاری مراسم اعتکاف اظهار کرد: امسال آئین اعتکاف در بیش از ۱۱۰ مسجد برگزار میشود که از این تعداد، ۵۰ مسجد در مناطق شهری و ۵۰ مسجد در روستاها و شهرهای اقماری از جمله جلین، قرق و سرخنکلاته میزبان معتکفان بودند.
وی افزود: از مجموع مساجد برگزارکننده، ۳۲ مسجد ویژه برادران و ۶۴ مسجد ویژه خواهران اختصاص دارد. همچنین در حوزه اعتکاف دانشآموزی، این مراسم در ۱۵ مسجد ویژه دانشآموزان پسر و ۱۴ مسجد ویژه دانشآموزان دختر برگزار خواهد شد.
حسینپور با بیان اینکه ترکیب جنسیتی معتکفان نشاندهنده حضور پررنگ بانوان است، اظهار کرد: سال گذشته ۳۲ درصد شرکتکنندگان را آقایان و ۶۸ درصد را خواهران تشکیل دادند. همچنین ۶۰ درصد معتکفان در مساجد شهری و ۴۰ درصد در مساجد روستایی حضور داشتند.
وی با اشاره به سطح تحصیلات شرکتکنندگان گفت: بیش از ۹۵ درصد معتکفان سال گذشته دارای تحصیلات رسمی در مقاطع مختلف از ابتدایی تا دکترا بودهاند که نشاندهنده جایگاه بالای این آئین معنوی در میان اقشار تحصیلکرده جامعه است.
به گفته وی، از نظر وضعیت شغلی، ۹ درصد معتکفان کارمند، ۴۵ درصد دانشآموز، طلبه و دانشجو، ۱۱ درصد کارگر و کشاورز، هشت درصد بازنشسته، ۲۰ درصد خانهدار و هفت درصد نیز از سایر مشاغل آزاد بودهاند.
حسینپور با تأکید بر جوانمحور بودن اعتکاف امسال خاطرنشان کرد: تا کنون از بین ثبت نام کنندگان نزدیک به ۸۰ درصد معتکفان را قشر جوان تشکیل میدهند که با توجه به روند استقبال، پیشبینی میشود امسال شاهد رشد حداقل ۲۰ درصدی در تعداد شرکتکنندگان باشیم.
