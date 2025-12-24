قیمت گندم صنف و صنعت در بودجه سال آینده ۴۶ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ قیمت گندم صنف و صنعت نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

بر اساس جدول شماره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۵ و جدول تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره (۵)، قیمت گندم صنف و صنعت به ازای هر کیلو گرم ۳۳۰۰۰۰ ریال، معادل ۳۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است در حالی که در بودجه ۱۴۰۴ این رقم به ازای هر کیلو گرم ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان لحاظ شده بود.

به این ترتیب، آرد نان‌های صنعتی و حجیم، قنادی‌ها و کارخانجات مواد غذایی در تولید کلوچه، بیسکویت و… ۴۶.۶ درصد افزایش یافته است.

در ادامه باید دید دولت همچون سال جاری یارانه جداگانه برای تأمین آرد کارخانه‌های ماکارونی در نظر گرفته است یا خیر. در سال جاری با وجود توزیع آرد صنف و صنعت به مبلغ ۲۲ هزار و ۵۰۰، آرد مورد نیاز تولید ماکارونی به مبلغ حدود ۱۷ هزار تومان عرضه شد.