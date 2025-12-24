بیش از ۲۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در شیراز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی، عصر چهارشنبه بیان کرد: در راستای برخورد با قاچاقچیان و مخلان اقتصادی، روز گذشته مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی مطلع شدند یک دستگاه کامیون در یکی از محله‌های شیراز در حال بارگیری سوخت جهت انتقال به یکی استان‌های جنوبی است که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام و یک دستگاه کامیون کانتینر دار حامل چیپس و پفک را مشاهده و آن را مورد بررسی قرار دادند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس با اشاره به اینکه در بازرسی از این کانتینر ۲۰ هزار و ۳۱۸ لیتر گازوئیل فاقد مجوز که به صورت کاملاً حرفه‌ای درون مخزنی و زیر بسته‌های چیپس و پفک جاسازی شده بود، کشف شد، گفت: در این خصوص ۲ نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.