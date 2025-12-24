ارتقا خدمتگزاری در مسجد، مهمترین موضوع سند کانون های فرهنگی هنری مساجد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین روز از نشست کمیته راهبردی آموزش ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد صبح امروز چهارشنبه ۳ دی ماه با محور بررسی سند آموزش این ستاد برگزار شد.

بر پایه این گزارش: طی برگزاری این نشست که در سالن جلسات ساختمان شهید بهشتی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور برگزار شد؛ «محمدرضا علیزاده احمدآبادی» معاون پشتیبانی، توسعه منابع و امور حقوقی؛ «نجم‌الدین آفتابی» سرپرست اداره کل آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات و تنی چند از مدیران کل و کارشناسان حوزه آموزش و پژوهش نیز حضور داشتند.

در ابتدای این نشست علیزاده احمدآبادی با بیان اینکه بحث یادگیری در ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور از رأس هرم یعنی ستاد تا کانون‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است، اظهار کرد: حوزه آموزش در گستره فعالیتی ستاد به دو بخش کاملاً مجزا متشکل از آموزش کارکنان مجموعه و آموزش مدیران کانون‌های مساجد مربوط می‌شود؛ در بخش پرسنلی آموزش‌های عمومی و اختصاصی مورد توجه است و در صفّ و کف میدان؛ آموزش‌های بچه‌های مسجد مورد اهتمام است؛ لذا یکی از مهمترین موضوعات در تدوین سند آموزش ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور به این عرصه‌ها باز می‌گردد.

معاون پشتیبانی، توسعه منابع و امور حقوقی ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور افزود: قطعاً ما نیاز به یک سند یکپارچه در عرصه آموزش در ستاد داریم تا بتوانیم ذیل این سند برنامه‌ریزی منسجم در حوزه آموزش را داشته باشیم.

وی در بخش دیگری ازمباحث خود با اشاره به مدیریت فرهنگی در حوزه مسجد و ظرایف این عرصه اظهار کرد: با توجه به این مساله سلسله آموزش‌هایی در سطوح پرسنلی بر اساس آئین‌نامه‌ها و ضوابط طراحی شده تا خدمت به اعضای کانون‌های مساجد ارتقای مضاعفی پیدا کند؛ از سوی دیگر با توجه به این مساله که مسجد ساختار دولتی نیست و توسط مردم اداره می‌شود بنابراین توجه به مدیریت علمی، دینی و فرهنگی افراد در مسجد بسیار اهمیت داشته و رویکردی ظریف است که مستلزم شناخت، برنامه‌ریزی، سازماندهی و آموزش فراوان است.

علیزاده احمدآبادی گفت: برنامه‌ریزی ذیل فعالیت‌ها از اهمیت بسیزایی برخوردار است چنانکه امام علی (ع) فرمود: «بقای مناصب و دولتها، برنامه ریزی و چاره اندیشی در امور است»؛ در این راستا اساساً سازمان‌دهی در مسجد و هدایت و رهبری در خانه‌های خدا نکات ظریفی دارد؛ در این گستره مدیر موفق، مدیری است که دارای مهارت فنی و ادراکی و رفتاری باشد.

معاون پشتیبانی، توسعه منابع و امور حقوقی ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور افزود: از میان سبک‌های مختلف مدیریتی، قطعاً سبک مشارکتی یکی از موفق‌ترین مدل‌ها است که در این عرصه مسجد سرآمد است؛ مدیریت مسجد قطعاً یکی از بهترین مدل‌ها محسوب می‌شود چراکه دیگران برای انجام کار در امور مشارکت دارند؛ مواضع یکجانبه وجود ندارد و لذا همه تلاش می‌کنند تا برای رسیدن به مقصود و هدف تلاش کنند.

وی گفت: با توجه به آنچه که اشاره شد باید سند تحول و آموزش در ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور را مورد توجه قرار دهیم تا ذیل آن فرهنگ سازمانی را دچار تحول کنیم؛ ما سه مزیت نسبی متشکل از (هنر، کتاب و رسانه) را در قرارگاه ملی مسجد داریم که می‌توانیم از این ابزار برای رسیدن به اهداف و ارتقای فعالیت‌های کانون استفاده کنیم؛ آموزش سرمایه‌گذاری است و منجر به ترویج رفتار صحیح سازمانی می‌شود