واکنش چین به تهدیدات آمریکا: پیروزی پکن در هر جنگی قطعی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه چین با صدور بیانیهای در واکنش به گزارش دفاعی آمریکا اعلام کرد که گزارش آمریکا سیاست دفاعی چین را تحریف میکند و چین به شدت با آن مخالف است.
وزارت دفاع چین در این بیانیه همچنین در مورد ژاپن آورده است که اقدامات متقابل قاطعی را علیه هرگونه «اقدامات آزار دهنده و تحریک آمیز» اتخاذ خواهد کرد.
بیانیه وزارت دفاع چین تاکید کرد که ارتش این کشور در بالاترین سطح آمادگی برای مبارزه در هر زمانی قرار دارد و پیروزی چین در هر مبارزهای تضمین شده و قطعی است.
جدیدترین گزارش دفاعی پنتاگون که به درخواست کنگره آمریکا و با هدف بررسی تهدیدات نظامی چین برای ایالات متحده تهیه شده، دیروز منتشر شد.
در این گزارش آمده است که ارتش چین هرچه بیشتر پیشرفته شده و تابآوری بالاتری داشته باشد، در قبال دستیابی به توافقهای بزرگ با ایالات متحده رویکردی محتاطانه اتخاذ میکند و خاک آمریکا را آسیب پذیرتر میکند. در این گزارش آمده است که پکن ضمن افزایش فشارها بر تایوان، از درسها و تجربیات شکستها و مشکلات روسیه در جنگ اوکراین نیز بهره گرفته است.
وزارت جنگ آمریکا در گزارش خود اعلام کرد که چین قصد دارد تا سال ۲۰۳۵ میلادی، ۶ ناو هواپیمابر دیگر بسازد.
نظر شما