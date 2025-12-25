به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر پنجشنبه در مجمع بسیجیان شهرستان سمنان به میزبانی سالن جلسات دانشگاه سمنان ضمن اشاره به ضرورت بهره گیری از ظرفیت‌های بسیج در حوزه‌های مختلف بیان کرد: بسیج برای مقابله با تهدیدات دشمن از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کند

وی با اشاره به مجمع بسیجیان شهرستان سمنان که سالانه تشکیل و کارگروه‌های شش گانه دارد، ابراز کرد: این تشکیلات توانسته منشأ برکات فراوانی برای سمنان باشد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان ادامه داد: پژوهش‌ها و مطالعاتی که در این کارگروه‌ها انجام می‌شود باید در عرصه میدانی و عملی نیز پیگیری گردد در غیر این صورت مؤثر و مفید فایده نخواهد بود.

مطیعی با اشاره به اقدامات شورای فرهنگ عمومی استان و نیز تشکیل این شورا در سطح شهرستان سمنان گفت: مصوبات شورای فرهنگ عمومی در حکم قانون است.

وی با تاکید بر اینکه اگر دشمنان توانمندی‌های ما را در عرصه‌های مختلف ببینند به خود جرأت نخواهند داد ما را مورد هجوم قرار دهند، اظهار کرد: دشمنان از قدرت نظامی، دفاعی و موشکی ما ترس و واهمه دارند و این ترس باید به دیگر حوزه‌ها مانند اقتصاد، فرهنگ و جامعه نیز گسترش پیدا کند.

‌نماینده ولی فقیه در استان سمنان ضمن اشاره به اهمیت بسیج، گفت: بسیج ظرفیت مقابله با تهدیدات و بهره گیری از فرصت‌ها است