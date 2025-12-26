  1. استانها
کاهش ۳۵ درصدی حوادث در سمنان؛ ۲۰۸ حادثه و حریق امداد رسانی شد

سمنان- رئیس سازمان آتش‌نشانی سمنان از کاهش ۳۵ درصدی حوادث در آذرماه امسال خبر داد و اعلام کرد: در این مدت، ۲۰۸ حادثه و حریق در استان امدادرسانی شده است.

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کاهش ۳۵ درصد حوادث طی آذر ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در سمنان خبر داد و اظهار داشت: آمار کاهشی نشانه اثربخشی راهبردهای پیشگیری و آموزش‌های عمومی است.

وی با تاکید بر اینکه که سیاست‌های کاهش مخاطرات شهری در سمنان پیگیری می‌شود، افزود: می‌کوشیم تا با حفظ این سرعت پاسخگویی و تقویت محور پیشگیری، به استانداردهای بین‌المللی نزدیک‌تر شویم.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از امداد رسانی به ۲۰۸ مورد حریق و حادثه در آذرماه سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: کاهش این آمار از بلوغ و اهتمام عمومی شهروندان به مقوله ایمنی ناشی می‌شود.

صباغی میانگین زمان رسیدن به محل حادثه را در سطح بسیار مطلوب ۳ دقیقه و ۵۳ ثانیه عنوان کرد و افزود: آمادگی دائم ایستگاه‌ها و نقش کلیدی آن در حفظ جان و مال شهروندان در سمنان مورد تاکید است.

وی ضمن قدردانی از فداکاری پرسنل در مواجهه با مخاطرات، بر تداوم برنامه‌های ترویج ایمنی عمومی تاکید کرد و افزود: فرآیندهای عملیاتی و آموزشی سازمان به صورت مستمر مورد بازنگری قرار گیرند تا بالاترین سطوح ایمنی برای شهر تضمین شود.

