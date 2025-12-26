کاهش ۳۵ درصدی حوادث در سمنان؛ ۲۰۸ حادثه و حریق امداد رسانی شد

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کاهش ۳۵ درصد حوادث طی آذر ماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در سمنان خبر داد و اظهار داشت: آمار کاهشی نشانه اثربخشی راهبردهای پیشگیری و آموزشهای عمومی است.
وی با تاکید بر اینکه که سیاستهای کاهش مخاطرات شهری در سمنان پیگیری میشود، افزود: میکوشیم تا با حفظ این سرعت پاسخگویی و تقویت محور پیشگیری، به استانداردهای بینالمللی نزدیکتر شویم.
رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از امداد رسانی به ۲۰۸ مورد حریق و حادثه در آذرماه سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: کاهش این آمار از بلوغ و اهتمام عمومی شهروندان به مقوله ایمنی ناشی میشود.
صباغی میانگین زمان رسیدن به محل حادثه را در سطح بسیار مطلوب ۳ دقیقه و ۵۳ ثانیه عنوان کرد و افزود: آمادگی دائم ایستگاهها و نقش کلیدی آن در حفظ جان و مال شهروندان در سمنان مورد تاکید است.
وی ضمن قدردانی از فداکاری پرسنل در مواجهه با مخاطرات، بر تداوم برنامههای ترویج ایمنی عمومی تاکید کرد و افزود: فرآیندهای عملیاتی و آموزشی سازمان به صورت مستمر مورد بازنگری قرار گیرند تا بالاترین سطوح ایمنی برای شهر تضمین شود.
