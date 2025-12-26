به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در خطبه سیاسی این هفته نماز جمعه که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره به تقارن ایام، اظهار کرد: این روزها مقارن است با سالروز مقاومت و بصیرت مردم در فتنه ۸۸، یعنی نهم دیماه سال ۱۳۸۸، و همچنین همزمان است با دهم دیماه، سالروز حماسهآفرینی مردم غیور مشهد و خراسان در مقابله با رژیم منحوس و ستمشاهی پهلوی.
امام جمعه مشهد افزود: تقارن این دو روز، برای ما پیامها و آموزههای فراوانی دارد. نهم دی، روزی بود که دشمن با طراحی بسیار عمیق و حسابشده وارد میدان شد؛ بهگونهای که طراحی و برنامهریزی برای اجرای فتنه، از خود فتنه قویتر بود. دشمن برای تثبیت فتنه و زمینهسازی سقوط نظام، نقشهای دقیق و منسجم ترسیم کرده بود، اما آنچه این فتنهانگیزی را ناکام گذاشت و دشمن را به شکست کشاند، بصیرت مردم در پیروی از مقام ولایت و تبعیت از رهبری بود.
نهم و دهم دی نماد بصیرت و مقاومت ملت ایران است
وی ادامه داد: از همین رو، روز نهم دی «روز بصیرت» نام گرفت؛ اما باید توجه داشت که بصیرت، زمانی به ثمر مینشیند که در میدان مقاومت جلوهگر شود. عرصهای که انسانهای آگاه و هوشیار میتوانند نتیجه مثبت بصیرت خود را بچینند، عرصه مقاومت است. سالروز دهم دی، یادآور مقاومتی است که مردم در برابر نظام ستمشاهی از خود نشان دادند؛ مقاومتی که در حقیقت، ریشه در یک بصیرت عمیق و نیرومند داشت.
علم الهدی با اشاره به وقایع دهم دی گفت: در راهپیمایی پرجمعیت دهم دی، که علیه حکومت ستمشاهی شکل گرفت، همه اقشار مردم حضور داشتند. دستگاه شاهنشاهی به این نتیجه رسیده بود که باید این قیام مردمی را با سرکوبی شدید برای همیشه در مشهد پایان دهد. از همین رو، سربازان شاه به مردم حمله کردند؛ از یک سو مردم با دست خالی و سینههای بی سپر در صحنه بودند و از سوی دیگر، سربازان با سلاحهای مرگبار و تانکها وارد میدان شدند و در این میان، تعدادی از زنان و مردان به شهادت رسیدند.
امام جمعه مشهد مقدس افزود: هر نوع سرکوبی را به کار بستند، اما با وجود همه این فشارها، مردم با تکیه بر قدرت ایمان و اراده خود مقاومت کردند، صحنه را خالی نکردند و ایستادند. مشتهای گرهکرده مردم در برابر جلادان ستمشاهی ادامه یافت تا آنجا که نظامیان شاهنشاهی مستأصل شدند، پا به فرار گذاشتند و مبارزه مردم همچنان تداوم پیدا کرد.
دهم دی مشهد، نمایش تاریخی ایستادگی مردم در برابر ستمشاهی است
وی تأکید کرد: دهم دی، نمایشگاهی بزرگ از بصیرت، پایمردی و ایستادگی مردم در تاریخ انقلاب و کشور بود؛ مردمی که به خاطر دین و ولایت ایستادند و مقاومت کردند.
علمالهدی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: مقام معظم رهبری فرمودهاند دو عنصر اساسی برای مواجهه آحاد ملت با دشمنیها وجود دارد؛ نخست بصیرت و دوم صبر و استقامت. زمانی که این دو عنصر در جامعه وجود داشته باشد، دشمن هرگز به پیروزی نخواهد رسید. این همان حقیقتی است که امیرالمؤمنین علی (ع) در خطبه ۱۷۳ نهجالبلاغه میفرمایند: «این پرچم را جز اهل بصیرت و صبر حمل نمیکنند.»
امام جمعه مشهد افزود: اهل بصیرت، دشمن را میشناسند و از تهاجم او آگاه هستند و همین افرادند که میتوانند این پرچم را برافراشته نگه دارند؛ همان پرچمی که باید زمینهساز فرج مولایمان باشد تا در نهایت به دست حضرت بقیةالله الاعظم (عج) سپرده شود.
وی در ادامه، به چرایی شکلگیری فتنه ۸۸ پرداخت و اظهار کرد: آنچه موجب پیدایش فتنه ۸۸ شد، یک طراحی سهمرحلهای از سوی دشمن بود. مرحله نخست، مطرح کردن موضوع تقلب در انتخابات بود. دشمن در داخل کشور مزدورانی داشت که مأموریت داشتند افراد را سازماندهی کنند؛ کسانی را که با نظام مسئله داشتند شناسایی کنند و به میدان بیاورند و همچنین جوانانی را که دغدغه اصلی آنان عیاشی و خوشگذرانی بود، جذب کنند.
علمالهدی ادامه داد: دشمن چنین محاسبه کرده بود که در فتنه ۸۸ میتواند دختران و پسران را با نمادهایی مانند پارچههای سبز به میدان بیاورد و فضایی از خودکامگی و بیبندوباری برای جوانان لاابالی ایجاد کند تا بهواسطه آن، آنان را وارد صحنه کند.
امام جمعه مشهد مرحله سوم این طراحی را چنین تشریح کرد: در مرحله سوم، دشمن برخی از مسئولان بیبصیرت را انتخاب کرد و با مشتبهسازی موضوع، این تصور را در آنان ایجاد کرد که در انتخابات تقلب شده است تا آنان نیز وارد میدان شوند.
وی تأکید کرد: خطر اصلی در این میان، بیبصیرتی برخی از مسئولان بود که متأسفانه موجب گسترش این فتنه شد. اما در مقابل، مردم آگاه و متکی به ولایت و رهبری، با بصیرت خود در روز نهم دی حرکتهای انقلابی بزرگی رقم زدند و به دنیا نشان دادند که بصیرت مردم چه تأثیری دارد و چگونه میتوانند میدانداری کنند.
علم الهدی تصریح کرد: امروز نیز همین مسئله را بهروشنی احساس میکنیم. دشمن نهتنها از میان نرفته، بلکه از دشمنی دست برنداشته است و امروز دشمنی او آشکارتر و صریحتر از سال ۸۸ دنبال میشود.
گرانی از روز افزونی به ساعت افزونی تغییر پیدا کرده است
امام جمعه مشهد با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور گفت: وضعیتی که امروز در عرصه اقتصادی و اجتماعی با آن مواجه هستیم، کاملاً نشان میدهد که عوامل پشت پردهای در کار است؛ گرانیها بهصورت ساعتبهساعت افزایش پیدا میکند و این نشاندهنده وجود دستهای پنهان است. اگر دشمن بتواند در کنار برخی مسئولان، افرادی را نفوذ دهد که این وضعیت گرانی و فشار بر مردم را میبینند اما اقدامی نمیکنند، همان فتنه ۸۸ دوباره تکرار خواهد شد.
مسئولین تنها نظارگر فشارهای اقتصادی بر مردم نباشند
وی افزود: امروز همه بهخوبی تشخیص میدهند که دستهایی پشت پرده وجود دارد که موجب شکلگیری چنین وضعیتی شده است، اما با این حال، اگر مسئولان تنها نظارهگر باشند و درک نکنند که چه فشار سنگینی بر مردم وارد میشود، خسارتهای جدی به همراه خواهد داشت.
علم الهدی خطاب به مردم گفت: برادران و خواهران، بصیرت شما اگر با مقاومت همراه شود، میتواند مشکلات را حل کند. تجربه نهم دی و دهم دی بهخوبی نشان داد که بصیرت و مقاومت مردم چه قدرتی دارد و چه کارهایی میتواند انجام دهد. امیدواریم بصیرت شما با مقاومتی ریشهدار درآمیزد و زمینه حل مشکلات را فراهم کند.
امام جمعه مشهد با اشاره به سخن رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری فرمودهاند که ما با وجود همه سختیها، بهسوی قله در حرکت هستیم و انشاءالله این مسیر با صبر، بصیرت و استقامت ادامه خواهد یافت.
