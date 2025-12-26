به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی فارس با صدور هشدار نارنجی برای این استان از بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید برای مناطق شمالی، غربی فارس از روز شنبه ۶ دی ماه لغایت دوشنبه ۸ دی ماه خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: از روز شنبه ۶ دی ماه مناطق شمال استان به‌ویژه شهرستان سپیدان و غرب اقلید و روز یکشنبه ۷ دی ماه نیمه شمالی و غربی استان به‌ویژه شهرستان‌های اقلید، سپیدان، نورآباد ممسنی، کازرون، کوه‌چنار، رستم، بوانات، پاسارگاد، مرودشت، خرم‌بید، مناطق غربی شهرستان‌های شیراز و آباده شاهد فعالیت سامانه بارشی خواهند بود.

همچنین روز دوشنبه ۸ دی ماه نیز مناطق شمال فارس نیز شاهد فعالیت این سامانه هستند.

بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل در مناطق شمالی استان به‌ویژه آزادراه شیراز-اصفهان، لغزندگی جاده‌ها، یخ‌زدگی سطح جاده و احتمال انسداد گردنه‌های برف‌گیر و راه‌های روستایی مناطق سردسیر، آب‌گرفتگی معابر، صاعقه، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی، احتمال خسارت به سازه‌های موقت از مخاطرات این رخداد طبیعی خواهد بود.

اداره کل هواشناسی فارس در این اطلاعیه پرهیز از سفرهای غیرضروری، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی، عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت‌های تفریحی طبیعت‌گردی و ورزشی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، پاک‌سازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آمادگی واحدهای راهداری جهت برف‌روبی و رسیدگی به محورهای مواصلاتی مناطق سردسیر، آمادگی شهرداری‌ها برای رفع آب‌گرفتگی معابر شهری، کنترل دما و رطوبت گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی را توصیه کرده است.

کاهش محسوس دما بعد از عبور سامانه بارشی در سطح استان فارس قابل لمس خواهد بود.