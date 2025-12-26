مانور تخلیه و اسکان اضطراری در خورموج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه دشتی عصر جمعه در ابتدای اجرای مانور با تاکید فراگیری عمومی، مردم را به شرکت در دوره‌های آموزشی مرتبط با امداد و نجات دعوت کردند.

در این فعالیت تمرینی آموزشی حاضران با موضوعاتی از جمله پناه‌گیری، خروج امن و اصول کمک‌های اولیه آشنا شدند.

معاون عمرانی برنامه ریزی فرمانداری نیز ضمن گرامیداشت ۵ دی ماه از ابتکار عمل جمعیت هلال احمر در اجرای این برنامه متنوع امدادی آموزشی و میزبانی خانه هلال آدینه نهاد امامت امام جمعه شهرستان تقدیر کرد و قبل از آغاز مانور رئیس جمعیت هلال احمر گزارشی از چگونگی اجرای مانور را بیان کرد.