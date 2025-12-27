به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام مبارکی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان از اجرای ۵۴۰۰ کیلومتر خط کشی با هدف ارتقای ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی این استان طی ۹ ماهه سال جاری خبر داد.
وی بیان کرد: در همین مدت اجرای شیب شیروانی در ۱۶۰ کیلومتر از راههای استان و همچنین ۱۸ کیلومتر حفاظ فلزی یا بتنی جدید در نقاط پرحادثه جهت ارتقا ایمنی راهها نصب شده است.
وی افزود: برای افزایش دید رانندگان در شب، ۶ کیلومتر روشنایی طولی و روشنایی نقطهای در ۱۶ تقاطع مهم استان اجرا شده است.
مبارکی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه علائم و تجهیزات ترافیکی تصریح کرد: طی این مدت ۱۵۰۰۰ تابلوهای اخطاری، انتظامی و همچنین ۵۱۰۰ مترمربع تابلو و علائم افقی بر روی سطح محورهای استان اجرا شده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: این اقدامات در راستای افزایش ایمنی تردد، کاهش تصادفات جادهای و ارتقا کیفیت خدمات رسانی به کاربران جادهای انجام شده است.
نظر شما