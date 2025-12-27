واکنش مدیرکل ورزش و جوانان گلستان به وضعیت تیم والیبال پاس گرگان

قاسمعلی برزمینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تیم والیبال پاس گرگان اظهار کرد: با توجه به هماهنگیهای انجام شده در تلاش هستیم با حمایتهای سردار دادگر بتوانیم شرایط را برای ادامه حضور تیم والیبال پاس گرگان مهیاتر کنیم.
وی با بیان اینکه تیم پاس متعلق به نیروی انتظامی است، ادامه داد: با حامیان مالی صحبتهایی انجام شده است تا در صورت توافق بتوانند از این تیم حمایت کنند.
تیم والیبال پاس گرگان در رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور حضور دارد و مشکلات مالی باعث شده که این تیم نتواند شرایط مساعدی را برای حضور در رقابتها داشته باشد.
تیم والیبال پاس گرگان در هفته هشتم این رقابتها با ۲ برد و ۶ باخت و ۹ امتیاز در رده دهم جدول رده بندی لیگ قرار دارد و در ادامه این رقابتها یکشنبه همین هفته در هفته نهم میزبان تیم رازین پلیمر است.
