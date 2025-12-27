قیمت نفت بیش از ۲ درصد افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت روز گذشته بیش از ۲ درصد کاهش یافت. سرمایهگذاران در حال ارزیابی مازاد عرضه جهانی هستند و همزمان تحولات مربوط به گفتوگوهای احتمالی صلح بین روسیه و اوکراین را زیر نظر دارند. ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، قرار است در روزهای آینده با دونالد ترامپ دیدار کند.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با کاهش ۱.۶۰ دلار (معادل ۲.۵۷ درصد) به ۶۰.۶۴ دلار رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز ۱.۶۱ دلار (۲.۷۶ درصد) افت کرد و در سطح ۵۶.۷۴ دلار معامله شد.
اگرچه اختلالات عرضه در روزهای اخیر قیمتها را از پایینترین سطح پنجساله (که در ۱۶ دسامبر ثبت شد) بالا کشید، اما نفت در آستانه ثبت بیشترین کاهش سالانه از سال ۲۰۲۰ قرار دارد. نفت برنت و نفت آمریکا بهترتیب در یکسال گذشته ۱۹ درصد و ۲۱ درصد کاهش قیمت داشتهاند. افزایش تولید نفت، نگرانیها درباره مازاد عرضه در سال آینده را تشدید کرده است.
آژانس بینالمللی انرژی در گزارش بازار نفت دسامبر اعلام کرد که عرضه جهانی نفت در سال آینده میلادی ۳.۸۴ میلیون بشکه در روز بیشتر از تقاضا خواهد بود.
از سوی دیگر، سرمایهگذاران تحولات روند صلح بین روسیه و اوکراین و تأثیر احتمالی آن بر قیمت نفت را بررسی میکنند. هرگونه توافق صلح میتواند به برداشته شدن تحریمهای بینالمللی علیه صادرات نفت روسیه منجر شود.
زلنسکی قرار است روز یکشنبه در فلوریدا با ترامپ درباره مسائل قلمرویی گفتوگو کند. وی با اعلام این نشست گفت: «تصمیمات زیادی قبل از آغاز سال نو گرفته خواهد شد.» رئیسجمهور اوکراین همچنین تأکید کرد که اگر روسیه با آتشبس موافقت کند، یک همهپرسی درباره ساختار صلح برگزار خواهد شد.
کاخ سفید همچنین به نیروهای خود دستور داده است که بر قرنطینه کردن نفت ونزوئلا حداقل برای دو ماه آینده تمرکز کنند. این دستور نشان میدهد که اولویت کنونی واشنگتن، اعمال فشار اقتصادی است، نه پیگیری راهحلهای نظامی.
