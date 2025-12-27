به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی در تشریح نشست صبح امروز (شنبه ۶ دی ماه) کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مسئولان اتاق‌های سه گانه، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کل کشور برگزار شد، گفت: امروز و بر اساس مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، نخستین جلسه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ تشکیل شد.

وی افزود: در شیفت‌های دوم و سوم جلسه نیز وزیر نفت و سایر تصمیم‌گیران حوزه اقتصادی حضور خواهند یافت تا کلیات لایحه بودجه تقدیمی دولت را تشریح کنند و نکات مرتبط با وضعیت اقتصادی کشور و پیش‌بینی‌های سال ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با تأکید بر محدودیت‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه، اظهار کرد: تلاش ما این است که علاوه بر مباحث تخصصی، موضوعاتی که به صورت مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است، به‌طور شفاف مورد توجه قرار گیرد.

یوسفی با اشاره به ارقام کلان بودجه سال آینده، گفت: در لایحه تقدیمی دولت، مجموع بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد و ۴۱۷ میلیون ریال پیش‌بینی شده که از این میزان، ۵ هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد ریال به منابع و مصارف دولت اختصاص دارد؛ بخشی که به‌طور مستقیم بر زندگی مردم تأثیرگذار است.

وی درباره افزایش حقوق و دستمزدها در لایحه دولت، تصریح کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای بازنشستگان، کارمندان و کارگران بخش دولتی پیش‌بینی شده که یکی از مطالبات مهم جامعه بوده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه به وضعیت بودجه عمرانی اشاره کرد و گفت: در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان پروژه‌های عمرانی، حدود ۶۰۰ همت پیش‌بینی شده که در واقع سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها محسوب می‌شود. با این حال، اگرچه رشد اسمی بودجه نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۵ درصد است، اما در حوزه عمرانی عملاً با رشد صفر مواجه هستیم.

یوسفی درباره زمان‌بندی بررسی کلیات بودجه نیز اظهار کرد: امروز کمیسیون تلفیق در سه شیفت کاری تشکیل جلسه می‌دهد و پس از استماع گزارش مسئولان دولتی به جمع‌بندی در زمینه کلیات می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود امروز رأی‌گیری در زمینه کلیات انجام نشود، اما با توجه به مهلت سه‌روزه برای ارائه گزارش، حتماً فردا در صحن علنی گزارش کار ارائه شده و به اعتقاد بنده رای‌گیری در زمین کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به روز سه شنبه موکول خواهد شد.