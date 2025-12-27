آلودگی هوا مدرس ابتدایی ساوه را در روز یکشنبه غیرحضوری کرد

گزارش خبرگزاری مهر، بر حسب اعلام شرایط اضطرار و دعوتنامه اداره کل محیط زیست استان (دبیرخانه) جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا تشکیل شد که با توجه به اعلام شرایط پایدار جوی از طرف اداره کل هواشناسی و تأیید دانشگاه علوم پزشکی و روند افزایشی شاخص‌ها، بدین وسیله تصمیمات کارگروه برای روز یکشنبه فردا منجر به تعطیلی تمام مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک شهر ساوه شد.

موافقت با دورکاری یا مرخصی بانوان باردار و مادران دارای کودکان زیر ۲ سال و کارمندان دارای بیماری زمینه‌ای، پایش و برخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر در شهرک‌های صنعتی توسط اداره‌کل حفاظت محیط زیست، نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاه‌های عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌شود.

تشدید برخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، و اعمال قانون لازم در این خصوص از دیگر موارد و تأکیدات است.

این اطلاعیه از عموم شهروندان به ویژه گروه‌های حساس علی الخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار خواسته تردد غیرضروری در فضای باز نداشته باشند و ماسک، مایعات، میوه و سبزیجات به‌منظور کاهش اثرات سو آلودگی هوا را مورد توجه قرار دهند.

کنترل آلودگی در کوره‌های آجرپزی اطراف شهر ساوه مورد تاکید است.

لازم به ذکر است کارگروه با وقوع شرایط اضطرار روزانه تشکیل جلسه داده و تصمیمات کارگروه بر اساس تحلیل داده‌ها و نظریه کارشناسی کلیه اعضای اتخاذ می‌شود.

همچنین یکی از ملاک‌های تصمیم‌گیری میانگین شاخص ایستگاه‌های بالاتر بوده و بدیهی است اطلاعات یک ایستگاه مبنای تصمیم‌گیری برای کل شهر نمی‌باشد

ضمناً از آنجا که تصمیم‌گیری در خصوص تعطیلی دانشگاه‌ها براساس شیوه نامه در زمان رسیدن شاخص به عدد بالاتر از ۲۰۰ صورت می‌پذیرد و هرگونه اعلام نظر در این خصوص بر عهده رؤسای دانشگاه‌ها است.