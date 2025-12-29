آغاز تکمیل ظرفیت در آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی؛ اعلام ظرفیت جدید

به گزارش خبرنگار مهر، سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دستیاری رشته‌های تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ روز ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور ۲ هزار و ۵۵۹ نفر شرکت کننده برگزار شد.

کارنامه آزمون یکشنبه ۲۰ مهرماه منتشر شد و پس از انتخاب رشته، نتایج نهایی سی و نهمین آزمون دستیاری دندانپزشکی در ۱۳ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد. پیش از این ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های پذیرنده دانشجو، اعم از دولتی عادی و شهریه‌ای در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی سال ١۴٠۴ تعداد ۴۰۰ نفر اعلام شده بود.

در جدیدترین اطلاعیه دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی، مرحله تکمیل ظرفیت برای پذیرش سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اجرا می‌شود.

بر اساس مصوبات نشست ۴۷ مورخ ۲۷ آبان ۱۴۰۳ شورای سنجش و پذیرش دانشجوی وزارت بهداشت، تکمیل ظرفیت‌های خالی مانده سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی از میان داوطلبان ِ مردود که موفق به کسب نمره حدنصاب (۵۰ درصد نمره کل خام آزمون) شده و مجاز به انتخاب رشته / محل بوده اند انجام می‌شود.

شرط لازم برای قبولی در این مرحله احراز ۹۰ درصد نمره حدنصاب علمی رشته / محل مورد نظر است.

فرم انتخاب رشته / محل برای مرحله تکمیل ظرفیت از ساعت ۱۲ ظهر امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ تا ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در دسترس است و داوطلبان دارای شرایط اعلام شده در صورت تمایل می‌توانند نسبت به انتخاب رشته / محل در مرحله تکمیل ظرفیت اقدام کنند.

جدول ظرفیت‌های موجود در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری رشته‌های تخصصی دندانپزشکی

رشته دانشگاه علوم پزشکی ظرفیت آسیب شناسی دهان و فک و صورت اصفهان ۲ نفر آسیب شناسی دهان و فک و صورت دانشگاه آزاد خوراسگان ۳ نفر آسیب شناسی دهان و فک و صورت بابل ۲ نفر آسیب شناسی دهان و فک و صورت تبریز یک نفر آسیب شناسی دهان و فک و صورت شیراز ۲ نفر آسیب شناسی دهان و فک و صورت مشهد ۲ نفر آسیب شناسی دهان و فک و صورت همدان ۳ نفر آسیب شناسی دهان و فک و صورت یزد ۲ نفر آسیب شناسی دهان و فک و صورت تهران ۳ نفر بیماری‌های دهان و فک و صورت دانشگاه آزاد خوراسگان ۲ نفر بیماری‌های دهان و فک و صورت زاهدان ۲ نفر بیماری‌های دهان و فک و صورت شاهد یک نفر بیماری‌های دهان و فک و صورت کرمان یک نفر بیماری‌های دهان و فک و صورت همدان ۲ نفر بیماری‌های دهان و فک و صورت یزد یک نفر بیماری‌های دهان و فک و صورت اصفهان یک نفر بیماری‌های دهان و فک و صورت بابل یک نفر بیماری‌های دهان و فک و صورت شیراز یک نفر جراحی دهان و فک و صورت بقیه الله ( عج ) یک نفر اندودانتیکس بقیه الله ( عج ) یک نفر

پیش از این ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های پذیرنده دانشجو، اعم از دولتی عادی و شهریه‌ای در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی سال ١۴٠۴ تعداد ۴۰۰ نفر اعلام شده بود.