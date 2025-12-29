مدارس تبریز غیر حضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی معابر در سطح شهرستان تبریز، فعالیت مراکز پیش دبستانی در روز سه شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ تعطیل و فعالیت مدارس تمامی مقاطع در شیفت‌های صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.

گفتنی است؛ آزمون‌های نهایی روز سه‌شنبه ۹ دی ماه در تمامی نواحی و مناطق استان طبق برنامه اعلامی برگزار خواهد گردید.

شایان ذکر است؛ آزمون‌های داخلی در سطح شهرستان تبریز و مناطقی که فعالیت مدارس غیرحضوری اعلام شده است، لغو اعلام می‌گردد.

آزمون‌های هماهنگ استانی (آموزش از راه دور و بزرگسالان) نیز در تمامی سطح استان لغو گردیده و در تاریخ اعلامی بعدی برگزار خواهد شد.

با توجه به تفاوت زمانی شروع بارش برف در مناطق مختلف، وضعیت فعالیت مدارس در شهرستان‌های استان طی اطلاعیه‌های جداگانه اطلاع رسانی می‌گردد.