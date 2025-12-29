به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شامگاه دوشنبه در مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی که در مصلی ساری برگزار شد، ضمن اشاره به پیروزی‌های انقلاب اسلامی در عرصه داخلی و جهانی، به نقش بصیرت و آگاهی ملت ایران در برابر تهدیدات و توطئه‌ها تأکید کرد.

زاکانی با گرامیداشت یاد و خاطره ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید والامقام مازندران گفت: نورانیت این شهیدان بر تارک این سرزمین می‌درخشد و هر روز مسیر را برای تعالی انقلاب اسلامی و مدد به حق‌جویان باز می‌کند.

حماسه ۹ دی نقطه درخشانی در تاریخ انقلاب است

وی سپس افزود: حماسه ۹ دی یوم‌الله و نقطه درخشانی از تاریخ انقلاب اسلامی است و بر خودم فرض می‌دانم که از همه عزیزانی که بزرگداشت این روز را می‌پردازند تشکر کنم.»

شهردار تهران در ادامه به اعیاد میلاد امام جواد (ع) و عید مبعث پیامبر اسلام (ص) اشاره کرد و گفت: این ایام هم ایام اعیاد مقدس ماست.

زاکانی سپس به عظمت انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در عظمت انقلاب اسلامی همین بس که جریان ناب اسلام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که توسط امام حسن علیه‌السلام از حکومت جور بنی‌امیه جدا شده بود، پس از ۱۳۰۰ و اندی سال تبدیل به حکومت شد.

شهردار تهران گفت: انقلاب اسلامی پیام‌آوری بود که از پس این پیام، نظامی را شکل داد که میراث انبیا و اولیا الهی را، میراث پیامبر اعظم و اهل بیت نورانی او را، میراث گرانبهای سیدالشهدا علیه‌السلام را با تمسک به اسلام و رهبری پیامبرگونه امام و حضور امت دیندار و معتقد ایران اسلامی، این ملت بزرگ به پیروزی رساند.

وی افزود: این انقلاب به پیروزی رسید و این جریان ناب را به حکومت تبدیل کرد و خود مقدمه‌ای شد که به تعبیر امام عظیم‌الشأن ما و به تعبیر رهبر عزیزتر از جانمان، مقدمه ظهور را به فضل الهی رقم خواهد زد. لذا نکته اول عرض من، افق بلندی‌ست که انقلاب اسلامی برای آن حرکت کرده و مقدمه‌سازی ظهور کبری است.»

زاکانی ادامه داد: این عظمت برای ایران اسلامی بس که این پرچم در آخرالزمان به دست ملت مسلمان ما، به دست ملت عزیز ما برافراشته شده است برای نجات بشریت و برای زمینه‌سازی ظهور. این خود موضوعی است که تمام دشمنی‌های دشمنان ما بر این نکته است.

وی در ادامه به پیروزی امام خمینی (ره) در انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: امام عظیم‌الشأن در انقلاب اسلامی هم در داخل کشور به پیروزی رسید و هم در عرصه جهانی پیروز و میدان‌دار بود.

زاکانی افزود: حضرت امام در داخل کشور هم در حوزه نظر به پیروزی رسید، هم در حوزه عمل و در حوزه نظر در مقابل الحاد و التقاط ایستاد.

شهردار تهران به ادامه حرکت امام در عرصه جهانی نیز اشاره کرد و افزود: حضرت امام در عرصه جهانی هم در برابر غرب با شعار آزادی و با دروغ و در مقابل شرق با شعار مساوات ایستاد. امام هم عدالت را، هم آزادی را و هم معنویت را به جامعه بشری تقدیم کرد و نشان داد که دست‌های خالی شرق و غرب آن روز، خالی‌تر از هر چیزی است که در مقام تبلیغ برای مردم بیان می‌شود.

تلاش دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی

زاکانی با اشاره به تلاش‌های دشمنان انقلاب برای ضربه زدن به آن، اظهار داشت: دشمنان انقلاب از آغاز پیروزی تا امروز همواره در پی ضربه زدن به این انقلاب بوده‌اند. از کودتاها و جنگ تحمیلی گرفته تا تحریم‌ها و جنگ نرم، همه تلاش‌ها برای شکست این انقلاب به نتیجه نرسیده است.

توطئه با طرح دروغین تقلب

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت حماسه ۹ دی ۱۳۸۸ اشاره کرد و گفت: در سال ۸۸، دشمنان داخلی با طرح دروغ تقلب در انتخابات به دنبال ایجاد آشوب بودند، اما مردم با بصیرت خود در ۹ دی، این توطئه را خنثی کرده و نشان دادند که همچنان در مسیر انقلاب اسلامی با ایمان و اعتقاد راسخ حرکت می‌کنند.

وی در پایان تاکید کرد: این انقلاب با ایستادگی مردم و رهبری حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای امروز به یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ بشریت تبدیل شده است و دشمنان باید بدانند که این انقلاب همچنان با قوت و عزت در مسیر خود حرکت خواهد کرد.

مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی در ساری با حضور علمای بزرگ، مسئولان و مردم استان مازندران برگزار شد و حاضران در این مراسم، بر لزوم حفظ و تداوم آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.