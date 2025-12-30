به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: به‌منظور مدیریت ترافیک و افزایش ایمنی عبور و مرور، محدودیت‌های ترافیکی پنج‌روزه از روز چهارشنبه ۱۰ دی تا پایان روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ در جاده‌های منتهی به استان مازندران اعمال می‌شود.

بر اساس این گزارش، تردد انواع موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۰ دی تا ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۴ دی در محورهای کرج چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران سمنان مشهد و بالعکس ممنوع است. تردد موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی در مأموریت‌های ضروری از این محدودیت مستثنی خواهد بود.

در محور کرج چالوس، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت همچنان ممنوع اعلام شده و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۱۰، ۱۱ و ۱۲ دی‌ماه، در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت‌های مقطعی و یک‌طرفه بنا به تشخیص پلیس راه اعمال می‌شود.

همچنین روز شنبه ۱۳ دی‌ماه، محدودیت قطعی تردد در این محور اجرا خواهد شد؛ به‌طوری‌که از ساعت ۱۲ ظهر تردد از ابتدای آزادراه تهران شمال به مقصد چالوس ممنوع بوده و از ساعت ۱۳ مسیر پل زنگوله به سمت چالوس به‌طور کامل مسدود می‌شود. از ساعت ۱۵ نیز مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه (شمال به جنوب) خواهد شد و این محدودیت‌ها ساعت ۲۴ پایان می‌یابد.

در محور هراز، تردد تمامی تریلرها همچنان ممنوع است و عبور کامیون‌ها و کامیونت‌ها به‌جز خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی در روز چهارشنبه ۱۰ دی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ و در روزهای پنجشنبه تا یکشنبه ۱۱ تا ۱۴ دی از ساعت ۸ تا ۲۴ ممنوع خواهد بود. در صورت افزایش ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان اعمال می‌شود.

مرکز مدیریت راه‌های کشور از رانندگان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کنند.