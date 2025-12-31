به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، صبح امروز (چهارشنبه ۱۰ دی) طی سخنانی در دهمین جشنواره ملی مالک اشتر بسیج اظهار داشت: بسیج به‌عنوان تشکیلات برخاسته از انقلاب اسلامی و نهادی که امام راحل با اتکا به حضور مردم پایه‌گذاری کردند، امروز در قالب سامانه‌های پیش‌بینی‌شده، زمینه حضور منسجم، هدفمند و مؤثر مردم در عرصه‌ها و میدان‌های مختلف را فراهم کرده است.

وی افزود: تشکیلات بسیج، مسیر تحقق مردم‌سالاری اسلامی و شکل‌گیری جامعه اسلامی را با مشارکت مستقیم مردم هموار می‌سازد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه این مفاهیم، معانی ژرف و گسترده‌ای دارند، تصریح کرد: در مراحل تکاملی پنج‌گانه انقلاب اسلامی که رهبر معظم انقلاب اسلامی تبیین فرموده‌اند، دو مرحله بسیار مهم، تحقق «دولت اسلامی» و دستیابی به «جامعه اسلامی» وجود دارد؛ بسیج رسالت بسترسازی برای تحقق حضور مردم را بر دوش دارد؛ حضوری که با محوریت خود مردم و متناسب با هر حوزه شکل می‌گیرد، نه جایگزین آنان.

وی ادامه داد: شما نخبگان و چهره‌های برجسته ملت ایران هستید که در این ایام پربرکت در این مراسم حضور یافته‌اید. این مسیر، ان‌شاءالله با تکیه بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و با استناد به سند راهبردی ده‌ساله اعتلای بسیج که در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد، نقطه عطفی در حرکت این نهاد در گام دوم انقلاب به‌شمار می‌رود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: در این سند، به تربیت جوان مؤمن، انقلابی و پای‌کار، شکل‌گیری بسیجیِ گام دوم، تقویت استحکام درونی ملت بزرگ ایران و تحقق مقاومت گفتمانی و امنیت مردم‌پایه توجه ویژه‌ای شده است.

سردار سلیمانی عنوان کرد: باید توجه داشت که بسیج، نهادی عظیم، درختی تنومند و شجره‌ای طیبه است که میوه و ثمر آن باید تحقق جامعه و دولت اسلامی باشد.

وی افزود: با تلاش‌های شما عزیزان و همه بسیجیان در سراسر کشور و با یاری خداوند متعال، بر پایه پیامدسنجی‌های علمی و پیمایش‌های دقیق، شاهد رشد و تعمیق حضور مردم در عرصه دفاع از انقلاب اسلامی و تبعیت از رهبر حکیم و فرزانه انقلاب هستیم؛ به بیان دیگر، گسترش تفکر بسیجی در میان ملت ایران کاملاً محسوس و قابل اندازه‌گیری است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر ضرورت توجه جدی به دو رویکرد اساسی، گفت: نخستین رویکرد، محله‌محوری است؛ چنانچه محله‌های کشور از آسیب‌ها و مشکلات پاک شوند و ارزش‌ها، هویت دینی و ملی در آن‌ها نهادینه گردد، جامعه اسلامی به‌سوی تحقق کامل‌تر حرکت خواهد کرد.

سردار سلیمانی خاطرنشان کرد: ازاین‌رو، رویکرد محله‌محوری اهمیت ویژه‌ای دارد. باید حل مسائل مردم را از کوچک‌ترین واحد اجتماعی یعنی «محله» آغاز کنیم.

وی ادامه داد: این رویکرد از سال ۱۴۰۰ و توسط سپهبد شهید حسین سلامی رونمایی شد و استان‌ها و شهرستان‌ها فعالیت خود را در این زمینه آغاز کردند. اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که باید این نگاه را از سطح طرح و گفتار به مرحله عینی و اجرایی برسانیم و آن را با تکیه بر مردم در بستر واقعی جامعه پیاده کنیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین عنوان کرد: در همین راستا، رزمایشی سراسری ویژه محلات به‌مدت سه ماه پیش‌بینی شده تا این رویکرد، تمرین و عملیاتی شود؛ چرا که بسیج چیزی جز مردم نیست، از مردم است، با مردم و برای مردم؛ مفهومی بی‌بدیل که در هیچ جای دنیا همانند ندارد، هرچند از آن الگوبرداری‌هایی صورت گرفته است.

سردار سلیمانی رویکرد دوم را کمک به دولت در مسیر تحقق دولت اسلامی دانست و گفت: زمانی می‌توان از شکل‌گیری دولت اسلامی سخن گفت که مشکلات و دغدغه‌های مردم در مسیر حل‌وفصل قرار گیرد.

وی افزود: این مهم با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، اندیشه‌ورزان، علما، نخبگان و به‌ویژه جوانان انقلابی و دلسوز، و بهره‌گیری از توانمندی‌های فراوان کشور قابل تحقق است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه گفت: در این زمینه، قرارگاهی ویژه در سازمان بسیج فعال است که با قوای سه‌گانه کشور ارتباط و هماهنگی دارد، به‌ویژه در شرایطی که دشمنان با تمرکز بر مسائل اقتصادی و معیشتی مردم می‌کوشند نارضایتی‌ها را بهانه‌ای برای نفوذ کنند و رژیم صهیونیستی جنایتکار نیز در این مسیر نقش‌آفرینی می‌کند.

سردار سلیمانی اظهار کرد: در چنین شرایط خطیر و حساسی، تمرکز بر مسائل داخلی کشور برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است؛ از این رو، هم‌افزایی و کمک به دولت، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌ها اهمیت دوچندان دارد.

وی تصریح کرد: ظرفیت‌های کشور به‌مراتب بیش از مشکلات آن است و یقیناً می‌توان با بهره‌گیری از این توان، مسائل را رفع کرد. مردم ایران توانمند هستند و ما نیز به‌عنوان خدمتگزاران آنان موظفیم طبق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، همواره مصلحت مردم را در اولویت قرار دهیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: در این مسیر، نه‌تنها بسیج، بلکه تمامی ظرفیت‌های کشور باید در کنار یکدیگر قرار گیرند. نقش شما عزیزان در شهرستان‌ها، استان‌ها، بخش‌ها، روستاها، محله‌ها و مساجد بسیار محوری است. نقطه آغاز در محله‌محوری، «مسجد» است؛ قرارگاه قانونی محله، مسجد است و امام جماعت نیز امامِ محله محسوب می‌شود.

سردار سلیمانی خاطرنشان کرد: این رویکرد کاملاً همسو با اندیشه‌های ناب انقلاب اسلامی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) است.

وی در پایان با اشاره به آمادگی گسترده بسیج برای نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف، گفت: موفقیت‌های موشکی نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز مرهون حضور بسیجیان در کنار فرماندهی و مدیریت سپاه‌های استانی بوده است.