نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی روز گذشته بیشتر نقاط خراسان شمالی شاهد بارش برف و باران بود.
وی افزود: ایستگاه اسفراین با ۹.۵ میلیمتر بارندگی بیشترین بارش را ثبت کرد و چناران شهر، بلقان و بیدک در رتبههای بعدی قرار دارند.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: شهرستان اسفراین با میانگین ۳.۴ میلیمتر بارش و فاروج با سه میلیمتر بیشترین بارش را داشتند.
داداشی ادامه داد: تا پنجشنبه، جوی بهنسبت پایدار در سطح خراسان شمالی حاکم خواهد بود اما از روز جمعه دوباره ناپایداریها آغاز میشود و برای روز شنبه نیز انتظار بارشهایی در سطح استان داریم.
وی ادامه داد: دمای حداقل استان بهویژه برای چهارشنبه و پنجشنبه کاهش قابل توجهی خواهد داشت و برای مرکز استان حداقل دما تا منفی پنج درجه پیشبینی میشود.
نظر شما