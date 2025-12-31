به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان بعدازظهر چهارشنبه در نشست توسعه اقتصادی چهارمحال و بختیاری با گرامی‌داشت یاد و راه شهدای انقلاب اسلامی و آرزوی طول عمر با عزت و برکت برای مقام معظم رهبری، ضمن تبریک ایام و مناسبت‌های مبارک، در جمع تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، اصناف و مسئولان، بر عزم جدی دولت برای حمایت از بخش تولید و اقتصاد کشور تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به نقش کلیدی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گفت: ما تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و اصناف را فرماندهان و سربازان اصلی میدان جنگ اقتصادی می‌دانیم و خود را موظف می‌دانیم هر کاری که از دستمان برمی‌آید برای فراهم‌سازی بستر فعالیت آنان انجام دهیم.

پزشکیان با بیان اینکه دولت در ماه‌های اخیر بیشترین جلسات خود را با اتاق بازرگانی، کارآفرینان و اصناف برگزار کرده است، افزود: شخصاً بارها در این جلسات حضور داشته‌ام و تلاش کرده‌ایم دغدغه‌ها و نگرانی‌های فعالان اقتصادی را بشنویم و برای حل آن‌ها اقدام کنیم.

وی با اشاره به نوسانات بازار ارز و مشکلات ایجادشده در فضای اقتصادی کشور تصریح کرد: در جریان بی‌ثباتی‌های اخیر، هم مدیران و وزرای دولت و هم شخص رئیس‌جمهور به‌طور مستقیم وارد عمل شدند و جلسات متعددی برای مدیریت شرایط برگزار شد. امروز نیز نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق اصناف در جلسه هیئت دولت حضور داشتند و تصمیم بر تشکیل کارگروه‌های مشترک برای حل مسائل گرفته شد.

رئیس‌جمهور در ادامه به موضوع سامانه‌های متعدد اداری اشاره کرد و گفت: هدف ما این است که سامانه‌ها تجمیع شوند و فعالان اقتصادی مجبور نباشند هر روز با دستگاه‌های مختلف مواجه شوند. باید یک درگاه واحد ایجاد شود تا مردم و تولیدکنندگان سردرگم نشوند.

وی افزود: وزیر ارتباطات با اولویت صنعت و تجارت، در حال ساماندهی اکوسیستم سامانه‌هاست و دولت مصمم است این مشکل را به‌صورت ریشه‌ای حل کند.

پزشکیان همچنین درباره تغییرات مدیریتی در نظام بانکی کشور توضیح داد: آقای دکتر فرزین به دلیل فشارهای سنگین کاری و شرایط موجود، اصرار به کناره‌گیری داشتند. پس از بررسی دقیق، فهرستی متشکل از ۲۲ گزینه واجد شرایط تهیه و توسط اساتید و کارشناسان خبره دانشگاهی ارزیابی شد.

وی ادامه داد: بر اساس نظر کارشناسان مستقل، آقای دکتر همتی با اختلاف قابل توجهی بالاترین امتیاز را کسب کردند و به‌عنوان گزینه اصلح انتخاب شدند. این تصمیم نه بر اساس جناح‌بندی سیاسی، بلکه صرفاً مبتنی بر شایستگی، تجربه و نظر تخصصی اتخاذ شد.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: از ابتدا نیز اعلام کرده‌ایم که دولت با تکیه بر عقلانیت، کارشناسی و به‌دور از سیاسی‌کاری حرکت خواهد کرد و در انتخاب مدیران، تنها منافع مردم و کشور را مدنظر قرار می‌دهد.

کنترل مصرف انرژی فوری‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه بهبود اقتصاد کشور است

پزشکیان با اشاره به فرآیند انتخاب مدیران ارشد اقتصادی و انرژی کشور گفت: در این حوزه بیش از شش ماه، و شاید نزدیک به یک سال تأخیر داشتیم؛ نه از سر تعلل، بلکه به این دلیل که می‌خواستیم فردی انتخاب شود که بتواند با برنامه، تیم کارشناسی و نقشه راه مشخص، کار را ادامه دهد و کشور را به جلو ببرد.

وی افزود: تمام افرادی که کاندیدا بودند یا معرفی می‌شدند، مورد بررسی دقیق قرار گرفتند. جلسات متعدد با آن‌ها برگزار شد، برنامه‌ها، کتاب‌ها و پیشنهاداتشان بررسی شد و تیم‌های کارشناسی و دانشگاهی همراهشان به‌دقت ارزیابی شدند. این افراد صرفاً یک فرد نبودند، بلکه با تیم‌هایی چندساله و برنامه‌دار وارد میدان شده بودند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر نگاه کارشناسی دولت تصریح کرد: وقتی دیدیم این مجموعه‌ها نقشه دارند، کار کرده‌اند و حتی با متخصصان ایرانی خارج از کشور که دل در گرو ایران دارند مشورت کرده‌اند، بدون توجه به فضاسازی‌ها و حاشیه‌ها تصمیم گرفتیم مسئولیت را به فرد اصلح بسپاریم. این نگاه از گذشته و حتی در زمان شهید آیت‌الله رئیسی نیز وجود داشت و امروز هم همان مسیر را ادامه می‌دهیم.

پزشکیان با بیان اینکه دولت خود را موظف به حمایت از این مدیران می‌داند، خاطرنشان کرد: باید با همکاری و همراهی، به‌ویژه در حوزه انرژی، به سمت کنترل و بهینه‌سازی مصرف حرکت کنیم. به اعتقاد من، فوری‌ترین و مؤثرترین اقدام اقتصادی کشور، کنترل هزینه‌های بی‌رویه در مصرف برق، گاز، بنزین و سایر حامل‌های انرژی است.

وی گفت: کنترل مصرف به معنای مصرف نکردن نیست؛ به معنای بهینه مصرف کردن است. امروز میزان مصرف انرژی در کشور ما چندین برابر بسیاری از کشورهای اروپایی است. این منابع، سرمایه نسل‌هاست و ما حق نداریم آن‌ها را بی‌محابا مصرف کنیم یا از بین ببریم.

رئیس‌جمهور با اشاره به آمار تولید انرژی کشور اظهار داشت: ما روزانه حدود ۸ تا ۹ میلیون بشکه معادل نفت و گاز تولید می‌کنیم. اگر فقط ۱۰ درصد صرفه‌جویی داشته باشیم، یعنی روزانه حدود ۹۰۰ هزار بشکه انرژی آزاد می‌شود. این عدد کمتر از کل صادرات فعلی نفت و گاز کشور نیست.

پزشکیان ادامه داد: امروز برای افزایش ۲۵۰ هزار بشکه تولید، باید حدود ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم؛ در حالی که با ۱۰ درصد صرفه‌جویی، بدون هزینه سنگین، می‌توانیم معادل چندین میلیارد دلار منابع آزاد کنیم. این کار نه سخت است و نه غیرممکن.

وی با اشاره به اقدامات علمی در کشور گفت: دانشگاه‌هایی مانند شریف، تربیت مدرس و شهید بهشتی قراردادهایی بسته‌اند که تا ۳۰ درصد کاهش مصرف انرژی را محقق کنند. ما حتی اگر به ۱۰ درصد هم برسیم، تحول بزرگی در اقتصاد و معیشت مردم ایجاد خواهد شد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش به ناترازی برق اشاره کرد و گفت: زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، با حدود ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق مواجه بودیم. خشکسالی نیز باعث کاهش تولید برق‌آبی شد. سال گذشته از آبان‌ماه نگرانی جدی برای تأمین گاز و برق وجود داشت.

وی افزود: ذخایری که تحویل گرفتیم حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر بود، اما امسال با تلاش وزارت نفت و همکاری دستگاه‌ها، بیش از ۳ میلیارد لیتر ذخیره‌سازی انجام شده و چند صد میلیون لیتر نیز در مخازن وزارت نفت نگهداری می‌شود. خوشبختانه برای امسال دغدغه جدی نداریم، هرچند اگر صرفه‌جویی بیشتری انجام می‌شد، حتی قطعی‌های محدود هم رخ نمی‌داد.

پزشکیان با نگاه به آینده تصریح کرد: برای سال آینده، با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه خورشیدی و بادی، و با تداوم صرفه‌جویی، بخش بزرگی از این مشکلات برطرف خواهد شد. تاکنون بیش از ۳ هزار مگاوات پنل خورشیدی نصب شده و ۵ تا ۶ هزار مگاوات دیگر نیز در دست اجراست.

وی در پایان تأکید کرد: انرژی پاک نه‌تنها از نظر اقتصادی و بهره‌وری اهمیت دارد، بلکه برای سلامت مردم و کاهش آلودگی نیز حیاتی است و دولت با تمام توان این مسیر را ادامه خواهد داد.

با صرفه‌جویی و بهره‌وری می‌توانیم بدون هزینه سنگین، کشور را از ناترازی انرژی عبور دهیم

مسعود پزشکیان با تشریح آخرین اقدامات دولت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت مصرف گفت: در کنار توسعه انرژی خورشیدی، حدود ۲ هزار مگاوات انرژی بادی نیز در دست اجراست و این مسیر را با جدیت ادامه می‌دهیم. همچنین بهره‌وری نیروگاه‌ها افزایش یافته و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی اصلاح شده‌اند تا با مصرف کمتر، تولید بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به دستاورد کم‌سابقه در مدیریت مصرف انرژی افزود: برای نخستین بار در کشور، در حالی که هر سال به‌طور متوسط با رشد ۵ درصدی مصرف انرژی مواجه بودیم، امسال نه‌تنها رشد نداشتیم، بلکه تقاضا و مصرف هر دو حدود ۵ درصد کاهش یافته است. این یعنی حدود ۴ تا ۵ هزار مگاوات صرفه‌جویی واقعی در مصرف انرژی.

رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش مردم در این مسیر گفت: صرفه‌جویی الزاماً کار پیچیده‌ای نیست. اگر در هر خانه فقط یکی دو چراغ اضافی خاموش شود، روزانه میلیون‌ها چراغ خاموش خواهد شد. خود من در دفتر کارم ده‌ها چراغ غیرضروری را خاموش کرده‌ام. روشن نگه داشتن بی‌دلیل تجهیزات، آن هم در روز روشن، هیچ توجیهی ندارد.

پزشکیان ادامه داد: در بحث گرمایش نیز اگر فقط یک تا دو درجه دمای محیط را کاهش دهیم، می‌توانیم چند صد میلیون لیتر سوخت صرفه‌جویی کنیم. این منابع را می‌توان در بخش‌هایی مصرف کرد که واقعاً نیاز وجود دارد. این یعنی مدیریت عاقلانه، نه محرومیت.

وی با اشاره به پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی تصریح کرد: امروز با اتاق بازرگانی و اصناف جلسه داشتیم و کارگروهی برای پیگیری دغدغه‌های آن‌ها تشکیل شد. قرار شده در پایان هر ماه گزارش اقدامات ارائه شود و اگر مشکلی حل نشد، شخصاً با حضور وزرای مربوطه جلسه برگزار خواهم کرد تا موانع از مسیر تولیدکنندگان برداشته شود.

رئیس‌جمهور افزود: استانداران نیز موظف خواهند شد همین رویکرد را در استان‌ها دنبال کنند. وظیفه ما حل مشکلات شماست؛ ما نیامده‌ایم که باری بر دوش تولیدکننده و سرمایه‌گذار باشیم، بلکه آمده‌ایم مسیر را هموار کنیم.

پزشکیان با تأکید بر شرایط جنگ اقتصادی کشور گفت: امروز ما در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم. دشمنان امید بسته‌اند که از مسیر فشار اقتصادی، مردم ایران را زمین‌گیر کنند، اما اگر همدل باشیم و برای ایران و سربلندی کشور تلاش کنیم، هرگز نخواهند توانست این ملت را به زانو دربیاورند.

وی خاطرنشان کرد: من خود را رئیس مردم نمی‌دانم، بلکه خدمتگزار آن‌ها می‌دانم. این باور قلبی من است. تمام جلسات دولت، چه در هیئت دولت و چه در تعامل با مجلس، با محور معیشت مردم و حفظ سفره خانوار برگزار می‌شود.

رئیس‌جمهور گفت: در موضوع بودجه نیز تأکید ما این بوده که اصلاحات به‌گونه‌ای انجام شود که هم معیشت مردم بهبود یابد و هم از ایجاد تورم جدید جلوگیری شود. این مسیر را با صداقت، اعتقاد و همراهی مردم ادامه خواهیم داد.

سیاست‌های معیشتی با هدف مهار تورم و حذف رانت‌ها بازطراحی می‌شود

مسعود پزشکیان با تأکید بر اولویت معیشت مردم در تصمیم‌گیری‌های دولت گفت: باید بنشینیم و دقیق تصمیم بگیریم که مشکل معیشت مردم، نهاده‌ها و کالاهای اساسی چگونه باید حل شود. هنوز برخی تصمیمات نهایی نشده، اما به محض جمع‌بندی، مردم خواهند دید که دولت واقعاً به فکر معیشت آن‌هاست.

وی افزود: در دولت، برخلاف رویه همه دولت‌های گذشته که بودجه‌های ارائه‌شده به مجلس معمولاً با رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی همراه با تورم بود، امسال بودجه پیشنهادی دولت تنها حدود ۲ درصد رشد داشته است. ممکن است برخی بگویند این کار سخت یا حتی غلط است، اما ما نمی‌خواهیم بودجه دولت را بزرگ کنیم و تورم جدیدی به مردم تحمیل شود.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: ما به مجلس اعلام کردیم هرجا امکان دارد هزینه‌ها را کاهش دهید، اما اجازه ندهید تورم ایجاد شود. گلایه‌های نمایندگان محترم را درک می‌کنیم و آن‌ها هم به‌حق دغدغه دارند، اما از همه خواستیم کمک کنند راهی پیدا شود که هم معیشت مردم اصلاح شود و هم تورم افزایش نیابد.

پزشکیان با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه یارانه‌ها گفت: ما هیچ یارانه‌ای را حذف نخواهیم کرد. یارانه‌ها برقرار خواهند ماند، اما در حال بررسی این موضوع هستیم که یارانه به ابتدای زنجیره داده شود یا به انتهای زنجیره. اعتقاد ما این است که یارانه باید به مصرف‌کننده نهایی برسد، نه اینکه به شکلی پرداخت شود که افراد پردرآمد بیشتر از آن بهره‌مند شوند و اقشار ضعیف کمتر بتوانند استفاده کنند.

وی تأکید کرد: با پرداخت یارانه در انتهای زنجیره، بسیاری از رانت‌ها، فسادها و رشوه‌ها حذف می‌شود و دیگر نیازی به نظارت‌های پیچیده و پرهزینه نخواهد بود. در این روش، هم یارانه قطع نمی‌شود و هم به‌صورت عادلانه به مردم می‌رسد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات دولت برای مهار تورم افزود: یکی از عوامل مهم تورم، اضافه‌برداشت بانک‌هاست. در جلسات اخیر تأکید کردیم بانکی که اضافه‌برداشت دارد نباید اجازه ادامه این روند را داشته باشد، زیرا این اقدام مستقیماً به خلق پول و افزایش تورم منجر می‌شود. اگر این موارد کنترل شود، بخش بزرگی از تورم مهار خواهد شد.

پزشکیان گفت: تمام تصمیماتی که امروز در دولت و توسط وزرا در حال نهایی شدن است، دقیقاً با هدف حل دغدغه‌هایی است که فعالان اقتصادی و اصناف مطرح می‌کنند؛ تصمیماتی که هم یک‌سوی آن معیشت مردم است و هم سوی دیگر آن ثبات اقتصادی کشور.

وی با اشاره به مقاومت‌های احتمالی در برابر اصلاحات افزود: هر مداخله‌ای برای حذف رانت و فساد انجام شود، طبیعی است که صدای کسانی که از این رانت‌ها بهره می‌بردند بلند شود و تلاش کنند این اصلاحات را به‌عنوان فشار بر مردم جلوه دهند؛ در حالی که هدف دولت دقیقاً حمایت از مردم و جلوگیری از هدررفت منابع است.

رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: امروز میدان اصلی جنگ اقتصادی، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف است. تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرماندهان این میدان هستند و وظیفه دولت، پشتیبانی کامل از آن‌هاست. با همکاری و همراهی یکدیگر، از این بحران‌ها عبور خواهیم کرد و قطعاً عبور خواهیم کرد.