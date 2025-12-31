یک جان باخته در برخورد پژو و تریلی در محور خواف به قائن

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی منیری اظهار کرد: با اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان ( EOC ) مبنی بر برخورد رخ به رخ پژو ۴۰۵ و تریلی واقع در محور خواف به قائن (روستای بیاس آباد)، بلافاصله تیم عملیاتی مستقر در پایگاه امداد و نجات سه راهی نشتیفان با خودرو آمبولانس و ست نجات به محل حادثه اعزام شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی افزود: متأسفانه این حادثه یک محبوس جان باخته داشت که با همکاری عوامل آتش نشانی عملیات رهاسازی با توجه به قرار گرفتن پژو ۴۰۵ به طور کامل زیر تریلی با استفاده از ست نجات و دو دستگاه جرثقیل مدیریت بحران صورت پذیرفت و تحویل عوامل انتظامی حاضر در صحنه شد.