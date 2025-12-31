  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۰:۳۳

یک جان باخته در برخورد پژو و تریلی در محور خواف به قائن

یک جان باخته در برخورد پژو و تریلی در محور خواف به قائن

مشهد- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی گفت: برخورد رخ به رخ پژو ۴۰۵ و تریلی واقع در محور خواف به قائن (روستای بیاس آباد) منجر به فوت یک نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی منیری اظهار کرد: با اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان ( EOC ) مبنی بر برخورد رخ به رخ پژو ۴۰۵ و تریلی واقع در محور خواف به قائن (روستای بیاس آباد)، بلافاصله تیم عملیاتی مستقر در پایگاه امداد و نجات سه راهی نشتیفان با خودرو آمبولانس و ست نجات به محل حادثه اعزام شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی افزود: متأسفانه این حادثه یک محبوس جان باخته داشت که با همکاری عوامل آتش نشانی عملیات رهاسازی با توجه به قرار گرفتن پژو ۴۰۵ به طور کامل زیر تریلی با استفاده از ست نجات و دو دستگاه جرثقیل مدیریت بحران صورت پذیرفت و تحویل عوامل انتظامی حاضر در صحنه شد.

کد خبر 6709168

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها