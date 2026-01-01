  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۳

خوزستان هنوز منشا فوتبال است؛

وعده رئیس فدراسیون فوتبال برای ساخت ساختمان‌های هیئت‌های مهم استانی

وعده رئیس فدراسیون فوتبال برای ساخت ساختمان‌های هیئت‌های مهم استانی

رئیس فدراسیون فوتبال گفت که در سال‌های آینده شاهد ساخت ساختمان‌های وزین و خوبی برای هیئت‌های فوتبال در شهرستان‌های مهمی مانند آبادان و خرمشهر خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج پنجشنبه ۱۱ دی در مجمع سالانه هیئت فوتبال خوزستان، اظهار کرد: فولاد خوزستان، استقلال خوزستان، صنعت نفت آبادان و نفت مسجدسلیمان سابقه‌ای طولانی و سهمی بسزا در فوتبال کشور دارند. خوزستان هیچ وقت با فوتبال کشور بیگانه نبوده و یکی از فوتبالی‌ترین استان‌های ایران است. انشاءالله با روندی خوب، امور فوتبال استان را پیش ببریم.

تاج با اشاره به شرایط برخی باشگاه‌ها، گفت: الحمدالله با وجود برخی مشکلات، خوزستان هنوز منشأ فوتبال است و فوتبال اینجا باید با دقت بیشتری مدیریت شود. یک نکته مهم که فکر می‌کنم برای اداره فوتبال و فوتسال کشور مؤثر است، داشتن ساختمان اداری برای هیئت‌های استانی است. در استان‌هایی که فوتبال رونق بیشتری دارد، معمولاً ساختمان مناسبی ساخته شده است.

وی تأکید کرد: اگر جایی برای اداره آن در استانی مانند خوزستان که فوتبال پررنگ و پرسابقه‌ای دارد وجود نداشته باشد، ممکن است دچار اشکالاتی شویم. داشتن یک ساختمان مستقل و مناسب برای هیئت فوتبال استان، از نظر من بسیار مؤثر و خوب است. انشاءالله در سال‌های آینده شاهد ساخت ساختمان‌های وزین و خوبی برای هیئت‌های فوتبال در شهرستان‌های مهمی مانند آبادان و خرمشهر باشیم.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به سوابق درخشان خوزستان، گفت: خوزستان در دوره‌ای، تا چهار تیم در لیگ برتر داشته است این استان موتور محرک فوتبال کشور است و اگر رونق فوتبال در خوزستان کاهش یابد، این مهم تأثیر مستقیم روی تمام رده‌های تیم ملی ما از نوجوانان و جوانان تا بزرگسالان و حتی بانوان خواهد گذاشت. سهم خوزستان در تیم ملی بسیار زیاد است.

تاج ادامه داد: تمام تلاش ما این است که در خوزستان با نیروهای کیفی عالی و با برنامه‌ریزی مدون کار کنیم. خوشبختانه باشگاه‌هایی با پشتوانه مالی خوب مانند استقلال خوزستان، نفت مسجدسلیمان و نفت آبادان در استان حضور دارند که می‌توان از مسئولیت اجتماعی آن‌ها به خوبی استفاده کرد تا رونق فوتبال حفظ شود.

وی گفت: تلاش مجموعه فدراسیون این است که با توجه به سهم خوزستان، رفت‌وآمدها و تعاملات بیشتری با این استان داشته باشیم. انشاءالله کلاس‌های آموزشی بسیار خوبی را بتوانیم در خود خوزستان برگزار کنیم.

کد خبر 6709635

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها