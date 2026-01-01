به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج پنجشنبه ۱۱ دی در مجمع سالانه هیئت فوتبال خوزستان، اظهار کرد: فولاد خوزستان، استقلال خوزستان، صنعت نفت آبادان و نفت مسجدسلیمان سابقهای طولانی و سهمی بسزا در فوتبال کشور دارند. خوزستان هیچ وقت با فوتبال کشور بیگانه نبوده و یکی از فوتبالیترین استانهای ایران است. انشاءالله با روندی خوب، امور فوتبال استان را پیش ببریم.
تاج با اشاره به شرایط برخی باشگاهها، گفت: الحمدالله با وجود برخی مشکلات، خوزستان هنوز منشأ فوتبال است و فوتبال اینجا باید با دقت بیشتری مدیریت شود. یک نکته مهم که فکر میکنم برای اداره فوتبال و فوتسال کشور مؤثر است، داشتن ساختمان اداری برای هیئتهای استانی است. در استانهایی که فوتبال رونق بیشتری دارد، معمولاً ساختمان مناسبی ساخته شده است.
وی تأکید کرد: اگر جایی برای اداره آن در استانی مانند خوزستان که فوتبال پررنگ و پرسابقهای دارد وجود نداشته باشد، ممکن است دچار اشکالاتی شویم. داشتن یک ساختمان مستقل و مناسب برای هیئت فوتبال استان، از نظر من بسیار مؤثر و خوب است. انشاءالله در سالهای آینده شاهد ساخت ساختمانهای وزین و خوبی برای هیئتهای فوتبال در شهرستانهای مهمی مانند آبادان و خرمشهر باشیم.
رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به سوابق درخشان خوزستان، گفت: خوزستان در دورهای، تا چهار تیم در لیگ برتر داشته است این استان موتور محرک فوتبال کشور است و اگر رونق فوتبال در خوزستان کاهش یابد، این مهم تأثیر مستقیم روی تمام ردههای تیم ملی ما از نوجوانان و جوانان تا بزرگسالان و حتی بانوان خواهد گذاشت. سهم خوزستان در تیم ملی بسیار زیاد است.
تاج ادامه داد: تمام تلاش ما این است که در خوزستان با نیروهای کیفی عالی و با برنامهریزی مدون کار کنیم. خوشبختانه باشگاههایی با پشتوانه مالی خوب مانند استقلال خوزستان، نفت مسجدسلیمان و نفت آبادان در استان حضور دارند که میتوان از مسئولیت اجتماعی آنها به خوبی استفاده کرد تا رونق فوتبال حفظ شود.
وی گفت: تلاش مجموعه فدراسیون این است که با توجه به سهم خوزستان، رفتوآمدها و تعاملات بیشتری با این استان داشته باشیم. انشاءالله کلاسهای آموزشی بسیار خوبی را بتوانیم در خود خوزستان برگزار کنیم.
