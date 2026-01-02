شیخی زاده: جامعه معلولان سرمایه مغفول فرهنگ و هنر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول شیخیزاده صبح جمعه در آئین اختتامیه نهمین جشنواره تئاتر معلولان زاگرس که در سنندج برگزار شد، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد فرهنگی، اظهار کرد: این جشنواره جلوهای روشن از توانایی، مهارت و بزرگی جامعه هنرمندان دارای معلولیت است و بهدرستی نشان میدهد که محدودیت جسمی مانعی برای خلاقیت و اثرگذاری اجتماعی نیست.
وی با تشکر ویژه از سازمان بهزیستی کشور افزود: رئیس سازمان بهزیستی، از مدیرانی است که بهدرستی در جایگاه خود قرار دارد و با دلسوزی و کاربلدی، اقدامات ارزشمندی را در حمایت از جامعه هدف بهزیستی و جشنوارههای فرهنگی انجام داده است.
نماینده قروه و دهگلان همچنین از استاندار کردستان، مجموعه بهزیستی استان، انجمن «باران» و داوران و هنرمندان حاضر در جشنواره قدردانی کرد و گفت: حضور چهرههای برجسته فرهنگی و هنری، وزن و اعتبار این جشنواره را بهطور چشمگیری افزایش داد و قطعاً نکات تخصصی مطرحشده در داوریها، برای هنرمندان شرکتکننده راهگشا خواهد بود.
شیخیزاده با انتقاد از نگاه نادرست به مفهوم معلولیت تصریح کرد: معلولان واقعی کسانی هستند که به مردم خیانت میکنند، دچار فساد میشوند و منافع شخصی را محور تصمیمگیری قرار میدهند، نه هنرمندانی که با وجود محدودیتها، توانمندیهای بزرگ خود را در عرصههای مختلف به نمایش میگذارند.
وی تأکید کرد: باید دستبهدست هم دهیم تا حقی از هیچ ایرانی، بهویژه جامعه بهزیستی و افراد دارای معلولیت، ضایع نشود و قوانینی که در این حوزه تصویب شده، بهدرستی اجرا شود.
وی اضافه کرد: امیدوارم جشنواره تئاتر معلولان زاگرس در آینده به همه استانهای زاگرسنشین گسترش یابد و بستر مناسبی برای دیدهشدن آثار فاخر این هنرمندان فراهم شود.
نظر شما