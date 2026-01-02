امدادرسانی به ۶۲۵ نفر گرفتار در برف و کولاک شدید آذربایجان غربی

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در پی بارش شدید برف و کولاک در استان در ۲۴ ساعت گذشته، نیروهای عملیاتی هلال‌احمر در چند محور مواصلاتی مستقر و عملیات امدادرسانی انجام دادند.

وی ادامه داد: در این مدت، ۷ حادثه برف و کولاک رخ داد که منجر به گرفتار شدن ۶۲۴ نفر و ۱۳۲ دستگاه خودرو در محورهای مواصلاتی استان شد که با به‌کارگیری ۱۵ تیم عملیاتی متشکل از ۵۶ نیروی عملیاتی و استفاده از ۱۵ خودروی امدادی پوشش داده شد و امدادرسانی لازم انجام گرفت.

محبوبی گفت: در جریان این عملیات‌ها، ۷ نفر مصدوم شدند که ۴ نفر از آنان به مراکز درمانی منتقل شدند و همچنین به ۲ مورد از مادران باردار امدادرسانی فوری صورت گرفت.

وی با بیان اینکه در راستای حمایت از درراه‌ماندگان، بسته‌های غذایی و پتو بین افراد متأثر از حوادث توزیع شد، گفت: این عملیات‌ها با مشارکت ۵ شعبه جمعیت هلال‌احمر انجام شد و امدادرسانی همچنان در برخی محورهای برف‌گیر ادامه دارد.