به گزارش خبرنگار مهر، تیم رباتیک دانشآموزی ایران که با حمایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در نخستین رویداد فناوریهای سبز و انرژی پاک حضور داشت، در مسابقات جهانی «فرست گلوبال چلنج» در پاناما با اختراع دستگاه هوشمند پیشگیری و اطفای حریق جنگلها موفق به کسب مدال نقره شد.
محمود کرمی بازنشسته آموزش و پرورش و مسئول تیم در حاشیه نخستین رویداد فناوریهای سبز و انرژی پاک در اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دستگاه مبتنی بر هوش مصنوعی و اینترنت اشیا با حسگرهای پیشرفته احتمال آتشسوزی را زودتر شناسایی کرده و به محیط زیست، آتشنشانی و اهالی محلی هشدار میدهد و در صورت بروز حریق، پهپاد مجهز به کپسول آب و تراکتور رباتیک برای مهار اولیه و ایجاد خط آتش فعال میشوند.
کرمی با تقدیر از همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: حمایت آنها فراتر از مسائل مادی بود؛ درک عمیق و دلگرمی واقعی به بچهها دادند و حتی وسایل تست دستگاه را فراهم کردند.
این تیم از سال ۲۰۱۷ در مسابقات جهانی شرکت کرده و در کشورهایی چون آمریکا، مکزیک، امارات، سوئیس، سنگاپور و یونان موفق به کسب مدال و پرچمبرافراشتن برای ایران شده است. رویکرد آموزشی تیم بر پایه STEM است و علاوه بر رباتیک، مهارتهای زندگی، تولید محتوا و روابط عمومی را نیز به دانشآموزان از سراسر کشور آموزش میدهد.
کرمی افزود: بازدید مسئولان از غرفه تیم در رویداد فناوریهای سبز، قول همکاری برخی شرکتها برای تولید انبوه دستگاه را به همراه داشته و امید است این اختراع به کاهش خسارات آتشسوزیهای جنگلی در ایران کمک کند.
