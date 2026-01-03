حاج قاسم و موجی از بیداری درجهان و منطقه؛مکتبی که نیازمند بازخوانی است

خبرگزاری مهر گروه استان‌ها علی ستاری: شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده‌ای نظامی بود که نام او در سال‌های اوج تهدید گروه تروریستی داعش علیه منطقه و ملت ایران بر سر زبان‌ها افتاد. در روزهایی که داعش با تبلیغات رسانه‌ای و تهدیدهای آشکار، امنیت ایران و ایرانی را نشانه گرفته بود، فرمانده‌ای وارد میدان شد که تا پیش از آن برای بخش زیادی از جامعه، چهره‌ای کمتر شناخته‌شده به شمار می‌رفت؛ اما ایستادگی، صراحت و شجاعت او در پاسخ به این تهدیدها، نگاه‌ها را به‌سوی خود جلب کرد.

آغاز محبوبیت حاج قاسم سلیمانی دقیقاً از همان نقطه‌ای بود که مردم احساس کردند فرمانده‌ای وجود دارد که بی‌ادعا و بدون حضور پررنگ رسانه‌ای، در خط مقدم دفاع از کشور ایستاده است.

حضور میدانی او در سخت‌ترین شرایط، ساده‌زیستی، دوری از تجمل و ارتباط صمیمی‌اش با رزمندگان، به‌تدریج تصویری متفاوت از یک فرمانده نظامی در ذهن افکار عمومی ایجاد کرد؛ تصویری که به‌ویژه در میان نسل جوان، با احترام و علاقه همراه شد.

اوج محبوبیت شهید سلیمانی زمانی رقم خورد که مردم به‌طور عینی دیدند او شب و روز خود را وقف تأمین امنیت ایران و مقابله با تروریسم کرده است.

اعلام پایان حیات داعش از سوی او نمادی از پیروزی اراده و مقاومت در برابر جریانی بود که منطقه را به ناامنی و خشونت کشانده بود. همین نقطه، حاج قاسم را از یک «فرمانده موفق» فراتر برد و به الگویی فکری و رفتاری تبدیل کرد.

از این‌رو، پس از شهادت او، حاج قاسم به یک «مکتب» تبدیل شد؛ مکتبی مبتنی بر اخلاص، مسئولیت‌پذیری، شجاعت، مردم‌داری و دفاع بی‌وقفه از ارزش‌ها.

مکتب حاج قاسم نشان داد که تأثیرگذاری یک انسان، محدود به جایگاه و منصب او نیست، بلکه به نوع نگاه، عمل و تعهدش به مردم و آرمان‌ها بستگی دارد؛ مکتبی که همچنان الهام‌بخش بسیاری از جوانان و کنشگران اجتماعی و فرهنگی در ایران و منطقه است.

عالم برجسته اهل سنت: شهادت حاج قاسم سلیمانی موجی از بیداری در جهان و منطقه ایجاد کرد

شیخ محمد صدیق فهیمی، عالم برجسته اهل سنت و امام جمعه سورو، در گفت‌وگویی با اشاره به ابعاد مختلف شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، تأکید کرد: شهادت این فرمانده بزرگ نه‌تنها فقدانی دردناک بود، بلکه موجب شکل‌گیری بیداری و آگاهی عمیقی در سطح منطقه و جهان شد که آثار آن همچنان ادامه دارد.

بیداری جهانی ثمره مجاهدت و شهادت حاج قاسم

امام جمعه سورو با استناد به آیه شریفه «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ…» اظهار داشت: در پی شهادت حاج قاسم سلیمانی، یک بیداری عجیب در جهان و منطقه شکل گرفت که این بیداری را باید مرهون مجاهدت‌ها، تلاش‌ها و اخلاص این شهید بزرگ دانست. به گفته وی، شهید سلیمانی با عملکرد خود توانست فراتر از جریان‌های مرسوم، تحولات مهمی را در معادلات منطقه‌ای و جهانی رقم بزند.

شیخ محمد صدیق فهیمی با تأکید بر نگاه منصفانه به شخصیت سردار سلیمانی گفت: هر فردی که اهل عدل و انصاف باشد، به‌خوبی می‌داند که حاج قاسم نه‌تنها در زمان حیات خود، بلکه با شهادتش نیز آگاهی‌های فراوانی به مردم داد و آنان را نسبت به جریان‌ها و واقعیت‌هایی آگاه ساخت که پیش از آن یا از آن بی‌اطلاع بودند یا شناخت اندکی داشتند.

ضرورت ادامه آگاهانه راه شهید سلیمانی

وی افزود: ما به پاس شهادت حاج قاسم سلیمانی گرد هم آمده‌ایم و ضمن تسلیت مجدد این ضایعه بزرگ، از خداوند متعال می‌خواهیم توفیق ادامه راه این شهید را به ملت ایران و همه علاقه‌مندان و رهروان مسیر او عطا فرماید. راهی که باید با همان آگاهی، شناخت دشمن و بصیرتی ادامه یابد که حاج قاسم سلیمانی با آن مسیر خود را طی کرد.

همرزم شهید سلیمانی: حاج قاسم ترکیبی از شجاعت و تدبیر بود

غلامرضا رستمی، پیشکسوت دفاع مقدس، در گفت‌وگو با مهر با تأکید بر نقش ترکیب شجاعت و تدبیر در موفقیت رزمندگان و فرماندهان دوران دفاع مقدس، به تشریح ویژگی‌های شخصیتی یکی از شهدای شاخص این دوران پرداخت.

وی با بیان اینکه توفیق حضور در کنار این شهید بزرگوار را داشته است، اظهار کرد: بنده این افتخار را داشتم که به‌عنوان یک رزمنده کوچک، در بخشی از دفاع مقدس در کنار شهید حاج قاسم سلیمانی حضور داشته باشم. آنچه بیش از هر چیز در رفتار و عملکرد ایشان جلوه‌گر بود، شجاعت و شهامتی برگرفته از ایمان و شناخت عمیق از مسئولیت بود، نه هیجان یا بی‌محابا عمل کردن.

حاج قاسم در میدان‌های حساس بدون ترس تصمیم می‌گرفت

رستمی با اشاره به اینکه شجاعت این شهید همواره با عقلانیت همراه بود، افزود: در میدان‌های حساس، ایشان بدون ترس تصمیم می‌گرفت، اما این تصمیم‌گیری‌ها همواره مبتنی بر تدبیر و آینده‌نگری بود. همین ویژگی باعث می‌شد که در شرایط پیچیده و گره‌خورده، راه‌حل‌هایی ارائه شود که نه‌تنها مشکل را برطرف کند، بلکه از تلفات و خسارت‌های بیشتر جلوگیری شود.

این پیشکسوت دفاع مقدس با تأکید بر تداوم روحیه جهادی این شهید پس از پایان جنگ تحمیلی تصریح کرد: ویژگی ممتاز این شهید بزرگوار آن بود که روحیه دفاع مقدس را محدود به یک مقطع زمانی نمی‌دانست. حتی پس از جنگ نیز در مأموریت‌هایی که به او سپرده می‌شد، همان روحیه مسئولیت‌پذیری، شجاعت و تدبیر را حفظ کرده بود و همواره تلاش می‌کرد با کمترین امکانات، بزرگ‌ترین گره‌ها را باز کند.

حاج قاسم عقل، ایمان و شجاعت را کنار هم به کار می‌گرفت

وی خاطرنشان کرد: چنین شخصیت‌هایی نشان می‌دهند که دفاع مقدس صرفاً یک نبرد نظامی نبود، بلکه مکتبی از تربیت انسان‌هایی بود که در سخت‌ترین شرایط، عقل، ایمان و شجاعت را در کنار هم به کار می‌گرفتند. به همین دلیل است که امروز نیز مرور سیره این شهدا می‌تواند برای نسل‌های جدید الهام‌بخش باشد.

فعال جبهه مقاومت: حاج قاسم سلیمانی از یک قهرمان میدانی به «مکتب انقلابی‌گری» تبدیل شد

فعال جبهه مقاومت با بیان اینکه شهید حاج قاسم سلیمانی امروز معیار و میزان انقلابی‌گری است، گفت: سردار دل‌ها الگویی دست‌یافتنی برای جامعه اسلامی است که راز محبوبیت او در خدامحوری، اخلاص و عمل عمیق به معارف اسلام ناب ریشه دارد.

حجت‌الاسلام سید محمدرضا ساجدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه الگوهای الهی در عصر حاضر اظهار کرد: خداوند متعال را شاکریم که در دورانی زندگی می‌کنیم که بهانه‌ای برای خوب نشدن وجود ندارد، چرا که انسان‌های بزرگی همچون شهید حاج قاسم سلیمانی در این عصر به‌عنوان الگوهای زنده و ملموس در برابر ما قرار گرفته‌اند.

حاج قاسم نشان داد می‌توان در متن مسئولیت‌های بزرگ، بنده خالص خدا بود

وی با بیان اینکه حاج قاسم یک اسطوره افسانه‌ای و دور از دسترس نبود، افزود: او قهرمانی واقعی و قابل الگوگیری برای همه اقشار جامعه بود؛ شخصیتی که نشان داد می‌توان در متن مسئولیت‌های بزرگ، بنده خالص خدا بود و در مسیر بندگی و مجاهدت قدم برداشت.

ساجدی با اشاره به ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها تصریح کرد: امروز وظیفه ما تنها بزرگداشت نام و یاد حاج قاسم نیست، بلکه باید تلاش کنیم او را «مورد تأسی» قرار دهیم و سبک زندگی، منش فردی و اجتماعی و نگاه الهی او را در زندگی خود جاری سازیم.

قول، فعل، سکوت، حرکت و سکنات حاج قاسم قابلیت الگوگیری دارد

این کارشناس جبهه مقاومت با تأکید بر اینکه شهید سلیمانی پیش از شهادت مصداق یک فرد انقلابی بود، ادامه داد: اما پس از شهادت، به تعبیر مقام معظم رهبری، حاج قاسم به یک «مکتب» تبدیل شد. وقتی یک شخصیت به مکتب بدل می‌شود، دیگر تنها عملکرد نظامی او مطرح نیست، بلکه قول، فعل، سکوت، بیان، حرکت و حتی سکنات او می‌تواند برای مؤمنان و مجاهدان راه خدا الهام‌بخش و اثرگذار باشد.

خدامحوری راز محبوبیت حاج قاسم

وی راز محبوبیت گسترده شهید سلیمانی را خدامحوری دانست و گفت: آنچه حاج قاسم را در دل‌ها ماندگار کرد، این بود که خدا برای او محور تصمیم‌گیری‌ها بود و خود را مجری فرامین امیرالمؤمنین علی (ع) می‌دانست. همان‌گونه که حضرت علی (ع) می‌فرمایند، هر کس رابطه خود با خدا را اصلاح کند، خداوند رابطه او را در میان مردم اصلاح خواهد کرد؛ این حقیقت به‌روشنی در زندگی شهید سلیمانی تجلی یافته بود.

حجت‌الاسلام ساجدی با اشاره به سیر و سلوک معنوی سردار دل‌ها افزود: حاج قاسم از سلوک فردی و اخلاقی گرفته تا حضور اجتماعی و مسئولیت‌های کلان، مجری واقعی اسلام بود و می‌توان او را فقیه به معنای لغوی کلمه دانست؛ یعنی کسی که فهمی عمیق، دقیق و جامع از اسلام ناب محمدی (ص) داشت، نه صرفاً در بیان، بلکه در عمل.

جامعه به بازخوانی مکتب حاج قاسم نیاز دارد

وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی مکتب حاج قاسم است؛ مکتبی که بر اخلاص، ولایت‌مداری، شجاعت، تواضع و خدمت بی‌منت به مردم استوار است. امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق دهد تا در مسیر این سردار عزیز و اسوه مجاهدت حرکت کنیم و رهرو واقعی راه او باشیم.