هریس: اقدام ترامپ در ونزوئلا غیرقانونی و جنگی برای نفت است

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، کامالا هریس معاون رئیس جمهور سابق آمریکا ضمن مطلبی در پلتفرم اجتماعی ایکس با اشاره به تحولات ونزوئلا نوشت: ما این فیلم را قبلاً دیده‌ایم. جنگ‌ها برای تغییر رژیم یا نفت، که با قدرت نمایی آغاز می‌شوند، اما به هرج و مرج تبدیل می‌شوند و خانواده‌های آمریکایی بهای آن را می‌پردازند.

هریس افزود که اقدامات دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در قبال ونزوئلا، آمریکا را امن‌تر یا قدرتمندتر نمی‌کند.

وی تأکید کرد: این اقدام «غیرقانونی» و «غیرعاقلانه» بود. مردم آمریکا این را نمی‌خواهند و از دروغ‌ها خسته شده‌اند… این جنگ نه به مواد مخدر مربوط است و نه به دموکراسی، بلکه به نفت و تمایل دونالد ترامپ برای ایفای نقش دیکتاتور منطقه‌ای مربوط می‌شود.

هریس خاطرنشان کرد که ترامپ نیروهای آمریکایی را به خطر می‌اندازد، میلیاردها دلار هزینه می‌کند، منطقه کارائیب را بی‌ثبات می‌کند و هیچ توجیه قانونی، برنامه خروج یا منافع داخلی ارائه نمی‌دهد.

ترامپ روز شنبه از عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا خبر داد که منجر به بازداشت نیکلاس مادورو رئیس جمهور قانونی این کشور و همسرش و انتقال آنها به آمریکا شده و ده‌ها نفر را در ونزوئلا قربانی کرد.