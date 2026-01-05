قطر چگونه برای پرسپولیس «گران» شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس در حالی این روزها برنامه برگزاری اردوی زمستانی خود در دوحه قطر را نهایی می‌کند که بررسی جزئیات یک توافق قدیمی از دست رفتن فرصتی مهم و پرهزینه را برای سرخ‌پوشان نشان می‌دهد فرصتی که می‌توانست بدون پرداخت هزینه، شرایط ایده‌آلی برای آماده‌سازی این تیم فراهم کند.

پرسپولیس در تابستان سال ۱۴۰۳ و هم‌زمان با جدایی عبدالکریم حسن، مدافع ملی‌پوش قطری، علاوه بر دریافت مبلغ ۳۰۰ هزار دلار از باشگاه الوکره قطر، بندی در قرارداد خود گنجاند که بر اساس آن، امکان استفاده رایگان از کمپ تمرینی در قطر نیز برای این باشگاه فراهم می‌شد. با این حال، این امتیاز ارزشمند در طول یک سال گذشته مورد استفاده قرار نگرفت و در نهایت، بدون بهره‌برداری از سوی باشگاه پرسپولیس از دست رفت.

با این حال رضا درویش مدیرعامل وقت پرسپولیس در این بازه زمانی اقدامی برای اجرایی شدن این بند انجام نداد تا امتیاز کمپ رایگان به‌راحتی از اختیار سرخپوشان خارج شود. حالا پرسپولیس در زمستان ۱۴۰۴ برای برگزاری اردوی آماده‌سازی خود در قطر، ناچار است هزینه‌ای قابل توجه پرداخت کند؛ هزینه‌ای که حداقل ۲۰۰ هزار دلار برآورد شده تا این تیم بتواند اردوی ۹ روزه خود را در کمپ اسپایر دوحه برگزار کند.

این در حالی است که مدیران کمپ اسپایر برای همکاری با پرسپولیس، تخفیفی حدود ۷۰ هزار دلار نیز در نظر گرفته‌اند، اما حتی با اعمال این تخفیف، سرخ‌پوشان همچنان باید مبلغی سنگین بپردازند؛ مبلغی که در صورت استفاده به‌موقع از توافق قبلی با باشگاه الوکره، می‌توانست به‌طور کامل حذف شود.

به این ترتیب، پرسپولیس نه‌تنها از یک امتیاز مهم در مسیر آماده‌سازی فنی خود استفاده نکرد، بلکه حالا مجبور است برای برگزاری اردویی که می‌توانست رایگان باشد، هزینه‌ای چندصدهزار دلاری پرداخت کند. موضوعی که بار دیگر مدیریت منابع و تصمیم‌گیری‌های مالی این باشگاه را در کانون توجه و انتقاد قرار داده است.