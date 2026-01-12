عاملین شهادت ماموران پلیس یگان ویژه فارس دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یوسف ملک زاده گفت: شامگاه روز جمعه ۱۹ دی ماه ۲ نفر از کارکنان خدوم یگان ویژه فراجا که برای تأمین نظم و امنیت شهروندان و کنترل ناآرامی‌های اخیر در شهرستان مرودشت انجام وظیفه می‌کردند، طی حمله ناجوانمردانه عده اغتشاشگر، سلطنت طلب، منافق و تروریست‌های مسلح وابسته به آمریکا و صهیونیست به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی ادامه داد: از همان لحاظ اولیه اقدامات پلیس برای شناسایی عاملان به شهادت رساندن این شهیدان والامقام آغاز شد که با تلاش مأموران سازمان اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان فارس موفق شدند ۲ نفر از عاملین اصلی را شناسایی و دستگیر کنند.

جانشین فرماندهی انتظامی فارس تصریح کرد: تحقیقات برای تکمیل اطلاعات و شناسایی دیگر همدستان احتمالی این پرونده ادامه دارد و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام می‌گردد.