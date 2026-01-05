بررسی عملکرد نقش تازه طارمی در المپیاکوس/ فراتر از یک شماره ۹ کلاسیک

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المپیاکوس در دیدار سوپرجام یونان رو در روی تیم او اف آی سرته قرار گرفت و موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر حریف خود را شکست دهد و عنوان قهرمانی را به دست آورد.

سایت «fosonline» یونان در این رابطه نوشت: در فینال برگزارشده، خوزه لوئیز مندیلیبار تصمیم گرفت از ابتدا از دو مهاجم مرکزی حاضر در فهرست تیمش (تا زمان بازگشت ایوب الکعبی) استفاده نکند و نقش بازی‌سازی پشت مهاجم را به چیکینیو بسپارد.

بازیکن پرتغالی بازی را خوب آغاز کرد و با شوت‌هایی از فاصله متوسط و دور خطرساز شد، اما هرچه بازی جلوتر رفت افت کرد؛ به‌طوری‌که در نیمه دوم تقریباً هیچ نقش تهاجمی‌ای در تلاش‌های المپیاکوس برای رسیدن به گل نداشت. البته چند همکاری انجام داد که به نتیجه نرسید.

مندیلیبار تا دقایق تلف‌شده چیکینیو را در زمین نگه داشت، چرا که به‌خوبی می‌داند این بازیکن پرتغالی می‌تواند با یک حرکت سرنوشت یک بازی را تغییر دهد؛ اتفاقی که بارها در گذشته رخ داده است. ضمن اینکه سرمربی المپیاکوس در بازی قبلی مقابل کیفیسیاس هم زوج طارمی - یارمچوک را تا پایان در ترکیب نگه نداشته بود؛ موضوعی که آن زمان با انتقادهایی همراه شد، چرا که یارمچوک در دقایق پایانی و در شرایطی تعویض شد که تیم برای پیروزی و در میان وقت‌های تلف‌شده طولانی حریف فشار می‌آورد.

این مسئله به مدیریت و تصمیم‌گیری قبل و حین مسابقات برمی‌گردد. به‌طور کلی به نظر می‌رسد طارمی زمانی عملکرد بهتری دارد که کمی عقب‌تر بازی می‌کند و نه به‌عنوان یک مهاجم کلاسیک. چرا که علاوه بر تمام‌کنندگی و گل‌زنی، مهاجم ایرانی توانایی بالایی در مشارکت در حملات دارد و می‌تواند با یک لمس ساده توپ، هم‌تیمی آزاد خود را در محوطه جریمه پیدا کند.

نکته مهم این است که هر انتخاب مندیلیبار باید در راستای اجرای برنامه تیمی باشد و از بازدهی بالا، به‌ویژه تداوم عملکرد، برخوردار شود. در برخی بازی‌ها چیکینیو بازیکن ضروری‌تری خواهد بود؛ شاید در نقشی عقب‌تر از «۱۰ فرضی»، اما در دیدارهایی که المپیاکوس به تساوی رسیده و برای گل فشار می‌آورد، حضور همزمان زوج ایرانی - اوکراینی در زمین امری اجتناب‌ناپذیر است.