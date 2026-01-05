به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که بازار گمانهزنیهای نقل و انتقالاتی پیرامون پرسپولیس داغتر از همیشه دنبال میشود اسم فرزین معاملهگری بازیکن تیم فوتبال شمسآذر قزوین، بهعنوان یکی از گزینههای احتمالی سرخپوشان مطرح شده است. بازیکنی که هماکنون همراه با تیم امید ایران در رقابتهای جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا حضور دارد. با این حال بررسی خبرنگار مهر، نشان میدهد این گزینه بیش از آنکه فنی باشد، ریشهای رسانهای و واسطهمحور دارد.
برخلاف شایعات مطرحشده، فرزین معاملهگری جایی در تفکرات اوسمار وی را ندارد و حتی در لیست خرید زمستانی سرمربی برزیلی پرسپولیس نیز قرار نگرفته است. منابع نزدیک به کادر فنی سرخها تأکید کردند اوسمار شناخت دقیقی از این بازیکن ندارد و تاکنون بحثی درباره جذب او در جلسات فنی مطرح نشده است.
با این وجود برخی واسطهها و دلالان نقل و انتقالات در تلاش هستند سناریویی مشابه انتقال مجتبی فخریان را بار دیگر تکرار کنند. بازیکنی که تابستان گذشته از شمسآذر قزوین راهی پرسپولیس شد اما در نیمفصل اول کمترین میزان دقایق حضور در ترکیب سرخپوشان را به خود اختصاص داد.
فخریان که با سر و صدای رسانهای قابل توجهی جذب شد، نتوانست اعتماد کادر فنی را جلب کند و عملاً به یکی از کماستفادهترین بازیکنان پرسپولیس تبدیل شد؛ تجربهای که حالا بهعنوان یک هشدار جدی در نقل و انتقالات زمستانی مطرح است.
در شرایط فعلی، باشگاه پرسپولیس نیز هیچ مذاکرهای با مدیر برنامههای فرزین معاملهگری انجام نداده و برخلاف فضاسازیها این پرونده به طور جدی اصلاً باز نشده است. سیاست نقل و انتقالاتی باشگاه و کادر فنی بر پایه نیازهای مشخص فنی شکل گرفته و قرار نیست صرفاً بر اساس پیشنهاد واسطهها یا موج رسانهای تصمیمگیری شود.
اوسمار ویهرا در پست دفاع چپ بهدنبال بازیکنی است که علاوه بر تواناییهای دفاعی، قدرت حمل توپ، مشارکت در فاز هجومی و بازیسازی از کنارهها را نیز داشته باشد. با این حال، سرمربی پرسپولیس هنوز در میان گزینههای داخلی به بازیکن ایدهآل خود نرسیده و به همین دلیل، بررسیها با وسواس بیشتری دنبال میشود.
در مجموع، تجربه نیمفصل اول و وضعیت بازیکنانی مانند مجتبی فخریان نشان میدهد که پرسپولیس در نقل و انتقالات زمستانی نیازمند تصمیمهای کاملاً فنی و حسابشده است. انتقالهایی که صرفاً با فشار واسطهها یا فضاسازی رسانهای انجام شوند، نهتنها کمکی به تیم نمیکنند، بلکه میتوانند منابع مالی و فهرست تیم را نیز با چالش مواجه کنند؛ موضوعی که اوسمار ویهرا و مدیران باشگاه بهخوبی از آن آگاه هستند.
