اردبیل- استاندار اردبیل گفت:زیرساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری در شهرستان انگوت توسط یکی از هلدینگ‌های بزرگ سرمایه گذاری تامین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه صبح دوشنبه در نشست با نمایندگان یکی از هلدینگ های بزرگ سرمایه گذاری اظهار کرد: طرح سرمایه‌گذاری دامداری در شهرستان انگوت که از سال‌های گذشته مطرح بوده و در زمره طرح‌های مصوب سفر رئیس‌جمهور قرار دارد، باید وارد فاز اجرایی شود.

وی با بیان اینکه این طرح با ظرفیت دامداری ۵۰۰۰ رأسی تعریف شده است، افزود: با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده، عملیات اجرایی این طرح در دهه مبارک فجر آغاز خواهد شد.

استاندار اردبیل با اشاره به ظرفیت‌های استان از جمله شهرستان انگوت، تصریح کرد: این شهرستان از مناطق کم‌برخوردار استان است و اجرای کامل طرح سرمایه‌گذاری دامداری می‌تواند منشأ خیر، توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار در منطقه باشد.

امامی یگانه بر ضرورت اجرای کامل و به‌موقع این طرح تأکید کرد و گفت: تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، از جمله آب، برق و تسهیلات بانکی، باید با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و در چارچوب زمان‌بندی مشخص دنبال شود.

گفتی است در این نشست، نمایندگان این هلدینگ با تشریح برنامه‌ریزی‌ها و مطالعات انجام‌گرفته، خواستار همکاری دستگاه‌های زیرساختی برای تأمین الزامات اجرای طرح شدند و شرکت‌های آب، برق و بانک عامل در استان اردبیل هم آمادگی خود را برای همکاری و همراهی با این هلدینگ در اجرای طرح سرمایه‌گذاری دامداری شهرستان انگوت اعلام کردند.

