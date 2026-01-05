به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه صبح دوشنبه در نشست با نمایندگان یکی از هلدینگ های بزرگ سرمایه گذاری اظهار کرد: طرح سرمایه‌گذاری دامداری در شهرستان انگوت که از سال‌های گذشته مطرح بوده و در زمره طرح‌های مصوب سفر رئیس‌جمهور قرار دارد، باید وارد فاز اجرایی شود.

وی با بیان اینکه این طرح با ظرفیت دامداری ۵۰۰۰ رأسی تعریف شده است، افزود: با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده، عملیات اجرایی این طرح در دهه مبارک فجر آغاز خواهد شد.

استاندار اردبیل با اشاره به ظرفیت‌های استان از جمله شهرستان انگوت، تصریح کرد: این شهرستان از مناطق کم‌برخوردار استان است و اجرای کامل طرح سرمایه‌گذاری دامداری می‌تواند منشأ خیر، توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار در منطقه باشد.

امامی یگانه بر ضرورت اجرای کامل و به‌موقع این طرح تأکید کرد و گفت: تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، از جمله آب، برق و تسهیلات بانکی، باید با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و در چارچوب زمان‌بندی مشخص دنبال شود.

گفتی است در این نشست، نمایندگان این هلدینگ با تشریح برنامه‌ریزی‌ها و مطالعات انجام‌گرفته، خواستار همکاری دستگاه‌های زیرساختی برای تأمین الزامات اجرای طرح شدند و شرکت‌های آب، برق و بانک عامل در استان اردبیل هم آمادگی خود را برای همکاری و همراهی با این هلدینگ در اجرای طرح سرمایه‌گذاری دامداری شهرستان انگوت اعلام کردند.