حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از کالاهای اساسی و شوک اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ دهمین نمایشگاه صنعت خوراک دام و طیور با حضور معاونان وزارت جهاد کشاورزی و مدیران تشکل‌های خصوصی در محل بوستان گفتگو افتتاح شد.

محمد مسعودی، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام طیور، طیور و آبزیان در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، گفت: یکی از خبرهای مهمی دو روز اخیر حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی از کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دام و طیور است که در همین مدت منجر به افزایش ۳ تا ۴ برابری قیمت ذرت، جو و کنجاله سویا شد.

وی با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم، افزود: در آن سال قول داده شد ۲۴۰ هزار میلیارد تومان (همت) برای کمک به سرمایه در گردش تولیدکنندگان اختصاص می‌یابد که از این مبلغ ۲۰ همت به وزارت جهاد کشاورزی داده شد و از این مبلغ فقط ۸ همت جذب شد.

وی ادامه داد: در این دوره هم مصوب شده که ۱۰۰ همت کمک شود که امیدواریم پرداخت شود.

وی تاکید کرد: حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی بدون اصلاح اقتصادی و حمایت دولت موجب شوک اقتصادی می‌شود.

این مسئول صنفی با اشاره به تجربه جهانی در خصوص حذف یارانه، اعلام کرد: پس از این اتفاق، تسهیلات ارزان‌قیمت داده شد و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دادند. امیدواریم این تغییرات در اقتصاد کشور هم کامل باشد.

مسعودی با گلایه از اینکه در تصمیمات کلان اقتصادی در حوزه تولید از تشکل‌ها دعوت نمی‌شود، عنوان کرد: تصمیم‌گیری برای بخش خصوصی بدون مشورت با آنها در اتخاذ تصمیمات هزینه تولید را افزایش می‌دهد.

این مسئول صنفی در پایان اظهار کرد: ما اصلاح نظام ارزی را به فال نیک می‌گیریم تا در ادامه شاهد افزایش راندمان تولید باشیم.