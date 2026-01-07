فرمانده انتظامی ورامین: ۶۰ اغتشاشگر فضای مجازی احضار و دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شریفی‌مقدم، صبح چهارشنبه، در جلسه شورای اداری ورامین با اشاره به تحولات اخیر کشور اظهار داشت: از ابتدای بروز ناآرامی‌ها در برخی نقاط کشور، نیروهای انتظامی ورامین با آمادگی کامل و حضور میدانی، تمهیدات لازم را اتخاذ کردند و خوشبختانه شرایط شهرستان تا این لحظه کاملاً تحت کنترل است.

وی افزود: نیروهای انتظامی، ستادی و تخصصی در سطح ورامین و استان به‌صورت شبانه‌روزی درگیر تأمین امنیت بوده‌اند و با وجود سرمای هوا، همکاران ما در روزهای ابتدایی به‌طور مستمر در میدان حضور داشتند.

فرمانده انتظامی ورامین با قدردانی از همراهی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی تصریح کرد: در این مدت، تعدادی از محرکین و لیدرهای اغتشاشات شناسایی و دستگیر شدند و همچنین بیش از ۶۰ تا ۷۰ نفر از افراد فعال در فضای مجازی که با هدف تحریک و همسویی با اغتشاشگران فعالیت داشتند، احضار یا بازداشت شده‌اند و پرونده‌های آن‌ها در حال رسیدگی است.

شریفی‌مقدم با تأکید بر ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌ها عنوان کرد: هرگونه اقدام اداری که ممکن است موجب افزایش نارضایتی عمومی شود، باید با هماهنگی مجموعه انتظامی، امنیتی و قضائی انجام گیرد. همچنین ادارات موظف‌اند نسبت به خودمراقبتی و حفاظت از اماکن اداری، به‌ویژه در ساعات غیراداری، برنامه‌ریزی لازم را داشته باشند.

وی مراقبت از فضای مجازی را ضروری دانست و گفت: از فعالان رسانه‌ای و کارکنان ادارات انتظار می‌رود با هوشیاری کامل، از انتشار مطالبی که موجب تشویش اذهان عمومی یا همسویی با جریان‌های معاند می‌شود، پرهیز کنند.

فرمانده انتظامی ورامین همچنین بر لزوم نظارت دقیق بر بازار تأکید کرد و افزود: از اتحادیه‌ها و اتاق اصناف درخواست داریم با رصد و بازرسی مستمر، مانع هرگونه احتکار و گران‌فروشی شوند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت حفاظت از زیرساخت‌ها خاطرنشان کرد: مراقبت از جایگاه‌های سوخت، شبکه‌های آب، برق، گاز، فیبر نوری، مراکز درمانی، مساجد و ادارات دولتی در دستور کار قرار دارد و پلیس آمادگی کامل برای همکاری و اجرای گشت‌های مشترک با دستگاه‌ها را دارد.